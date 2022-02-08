Путин предложил Порошенко политическое убежище в России

"В свое время, когда еще Порошенко был президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования [конфликта] на Донбассе", – сказал глава Кремля.

Он добавил, что "Порошенко наделал много ошибок в этом направлении".

"Его преследование как государственного преступника – чрезмерная заявка. Но таким, как Порошенко, мы готовы предоставить убежище в России", – подчеркнул Путин.

8 февраля Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С Путиным и Зеленским президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.