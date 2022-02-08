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ПОЛИТИКА

Порошенко прокомментировал предложение Путина о предоставлении политического убежища

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Порошенко: Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский хочет сделать подарок Путину
Порошенко: Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский хочет сделать подарок Путину
Фото: EPA

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко после предложения лидера РФ Владимира Путина предоставить ему политическое убежище обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Свой комментарий политик разместил 8 февраля в Facebook.

"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский прежде всего хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин. Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", – подчеркнул Порошенко.

Он посоветовал Зеленскому осознать, что "мы разберемся сами, здесь, в Украине".

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/491373539015186

Путин 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что преследование Порошенко в Украине "как государственного преступника – чрезмерная заявка".

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика. Киевский апелляционный суд 28 января перенес рассмотрение жалобы на 11 февраля.

Теги: Россия, Петр Порошенко, Украина, оппозиция, политика, убежище, Европейская солидарность
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