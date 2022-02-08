Порошенко прокомментировал предложение Путина о предоставлении политического убежища

"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский прежде всего хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин. Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", – подчеркнул Порошенко.

Он посоветовал Зеленскому осознать, что "мы разберемся сами, здесь, в Украине".

Путин 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что преследование Порошенко в Украине "как государственного преступника – чрезмерная заявка".