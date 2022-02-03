"В связи с болезнью судьи". Рассмотрение апелляции по аресту имущества Порошенко перенесли на 9 марта

Судебное заседание перенесли на 9 марта.

"В связи с, как нам сообщили, болезнью одного из судей коллегии сегодня рассмотрения нашей апелляционной жалобы по поводу наложения ареста на имущество Петра Порошенко не состоялось. Мы просили как можно быстрее его назначить, потому что считаем незаконным это наложение ареста. Оно нарушает все возможные предписания, законы и принципы верховенства права", – прокомментировал адвокат.

Он добавил, что Порошенко заинтересован в скорейшем рассмотрении вопроса. Головань также рассказал, что в определении Печерского суда об аресте имущества нашли нарушения.

"Некоторые документы, определенные материалы, которые оказались добавленными к ходатайству прокурора о наложении ареста и на которые ссылалась судья при постановлении определения об аресте, появились там уже после того, как была провозглашена резолютивная часть решения", – уточнил защитник.

По его словам, на документах нет пометок о том, что они исследовались судом в ходе судебного заседания.

"То есть речь идет о том, что Печерский суд, конкретно судья, рассматривая вопрос о наложении ареста имущества, имел какие-то внепроцессуальные контакты с представителями ГБР", – заявил юрист.

6 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора (ОГП) Украины об аресте имущества Порошенко. В ОГП уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

После этого пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что суд арестовал также активы телеканала "Прямий" и "5 канала". В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что "арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался".