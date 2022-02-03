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ПОЛИТИКА

"В связи с болезнью судьи". Рассмотрение апелляции по аресту имущества Порошенко перенесли на 9 марта

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6 января суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора об аресте имущества Порошенко
6 января суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора об аресте имущества Порошенко
Фото: EPA

Рассмотрение апелляции на арест имущества пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которое должно было состояться 3 февраля, перенесли на март. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, написала пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Судебное заседание перенесли на 9 марта.

"В связи с, как нам сообщили, болезнью одного из судей коллегии сегодня рассмотрения нашей апелляционной жалобы по поводу наложения ареста на имущество Петра Порошенко не состоялось. Мы просили как можно быстрее его назначить, потому что считаем незаконным это наложение ареста. Оно нарушает все возможные предписания, законы и принципы верховенства права", – прокомментировал адвокат.

Он добавил, что Порошенко заинтересован в скорейшем рассмотрении вопроса. Головань также рассказал, что в определении Печерского суда об аресте имущества нашли нарушения.

"Некоторые документы, определенные материалы, которые оказались добавленными к ходатайству прокурора о наложении ареста и на которые ссылалась судья при постановлении определения об аресте, появились там уже после того, как была провозглашена резолютивная часть решения", – уточнил защитник.

По его словам, на документах нет пометок о том, что они исследовались судом в ходе судебного заседания.

"То есть речь идет о том, что Печерский суд, конкретно судья, рассматривая вопрос о наложении ареста имущества, имел какие-то внепроцессуальные контакты с представителями ГБР", – заявил юрист.

6 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора (ОГП) Украины об аресте имущества Порошенко. В ОГП уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему "на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества".

После этого пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что суд арестовал также активы телеканала "Прямий" и "5 канала". В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что "арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался".

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика. Киевский апелляционный суд 28 января перенес рассмотрение жалобы на 11 февраля.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Печерский суд, судьи, апелляция, адвокат, имущество, Европейская солидарность, Игорь Головань, суд, ГБР
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