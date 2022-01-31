"Никакого сотрудничества не будет". Порошенко пришел на допрос в ГБР, но не стал давать показания

Порошенко: Я не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду давать какие-либо показания Фото: ЕРА

"Сейчас 10.57. Ровно в 11 часов я как лидер "Европейской солидарности" должен быть на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины", – сказал Порошенко.

Комментарий политика транслировали также на его странице в Facebook.

Порошенко заявил, что планировал на заседании согласительного совета говорить о необходимости включить в повестку Рады его законопроекта о внесении изменений в госбюджет, предусматривающего "резкое увеличение финансирования Вооруженных сил Украины", повышение зарплат для военнослужащих до 25 тыс. грн, для тех, которые находятся на фронте – до 50 тыс. грн, увеличение финансирование оборонного заказа и территориальной обороны.

"Я, как ответственный политик и государственный деятель, пятый президент Украины и как законопослушный гражданин, безусловно, выполняю требования закона, и прибыл на допрос по совершенно пустому, ничтожному делу. [...] Это все – шоу. Шоу в стиле [президента Украины Владимира] Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, экономике, валютно-курсовой политике, которые демонстрируют его никчемность. Вместо того, чтобы услышать призыв международных партнеров, призыв оппозиции, мой призыв о необходимости объединиться перед лицом агрессора [...] он выбрал наихудший сценарий раскола общества и преследования оппозиции. Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания. [...] Я сейчас захожу в здание ГБР и четко подчеркну, что никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и [замглавы Офиса президента Олега] Тататрова. Это будет принципиальная позиция", – добавил Порошенко.

Пресс-служба ГБР позже уточнила, что политик покинул здание бюро, отказавшись давать показания и подписывать протокол. О новой дате допроса обещают сообщить отдельно.