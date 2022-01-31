ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Никакого сотрудничества не будет". Порошенко пришел на допрос в ГБР, но не стал давать показания

Порошенко: Я не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду давать какие-либо показания
Порошенко: Я не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду давать какие-либо показания
Фото: ЕРА

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 31 января прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах, сообщает "Укринформ".

"Сейчас 10.57. Ровно в 11 часов я как лидер "Европейской солидарности" должен быть на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины", – сказал Порошенко.

Комментарий политика транслировали также на его странице в Facebook. 

Порошенко заявил, что планировал на заседании согласительного совета говорить о необходимости включить в повестку Рады его законопроекта о внесении изменений в госбюджет, предусматривающего "резкое увеличение финансирования Вооруженных сил Украины", повышение зарплат для военнослужащих до 25 тыс. грн, для тех, которые находятся на фронте – до 50 тыс. грн, увеличение финансирование оборонного заказа и территориальной обороны.  

"Я, как ответственный политик и государственный деятель, пятый президент Украины и как законопослушный гражданин, безусловно, выполняю требования закона, и прибыл на допрос по совершенно пустому, ничтожному делу. [...] Это все – шоу. Шоу в стиле [президента Украины Владимира] Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, экономике, валютно-курсовой политике, которые демонстрируют его никчемность. Вместо того, чтобы услышать призыв международных партнеров, призыв оппозиции, мой призыв о необходимости объединиться перед лицом агрессора [...] он  выбрал наихудший сценарий раскола общества и преследования оппозиции. Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания. [...] Я сейчас захожу в здание ГБР и четко подчеркну, что никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и [замглавы Офиса президента Олега] Тататрова. Это будет принципиальная позиция", – добавил Порошенко. 

Пресс-служба ГБР позже уточнила, что политик покинул здание бюро, отказавшись давать показания и подписывать протокол. О новой дате допроса обещают сообщить отдельно.  

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2001724453338554/

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика. Рассмотрение апелляционных жалоб в Киевском апелляционном суде назначили на 28 января, но потом заседание перенесли на 11 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Олег Татаров, Владимир Зеленский, допрос, законопроект, сотрудничество, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
  Муж балерины Кухар Стоянов: Волочкова – тяжелая балерина. Под ней партнеры реально прогибаются
  Муж балерины Кухар Стоянов: Волочкова – тяжелая балерина. Под ней партнеры реально прогибаются
"Титьки классные", "Сочная! Огонь". Седокова снялась в "голом" купальнике
"Титьки классные", "Сочная! Огонь". Седокова снялась в "голом" купальнике
  "Вешались на него". Васильева обвинила в проституции жертв осужденного за домогательства и изнасилование Вайнштейна
  "Вешались на него". Васильева обвинила в проституции жертв осужденного за домогательства и изнасилование Вайнштейна
"Сиськи висят", "Просто отвал головы". 39-летняя Водонаева показала голую грудь крупным планом
"Сиськи висят", "Просто отвал головы". 39-летняя Водонаева показала голую грудь крупным планом
  "Я не ожидала, Лешечка". Сумская ответила Горбунову, который обматерил новый фильм с ее участием
  "Я не ожидала, Лешечка". Сумская ответила Горбунову, который обматерил новый фильм с ее участием
"В начале 90-х была номер один в Украине". Наташа Королева показала, как сейчас выглядит ее 53-летняя сестра, певица Руся
"В начале 90-х была номер один в Украине". Наташа Королева показала, как сейчас выглядит ее 53-летняя сестра, певица Руся
  74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд
  74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд
Всегда скрывающие лица шведские музыканты из Ghost выступили в масках с коровьими рогами от украинской студии Bob Basset
Всегда скрывающие лица шведские музыканты из Ghost выступили в масках с коровьими рогами от украинской студии Bob Basset
"Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами". Жена мэра Кличко разоткровенничалась перед зеркалом
"Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами". Жена мэра Кличко разоткровенничалась перед зеркалом
"А под пальто только красивое нижнее белье". Дорофеева сняла эротический ролик
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева сняла эротический ролик
"После операции стал угасать". Умер известный актер и сценарист Виктор Мережко
"После операции стал угасать". Умер известный актер и сценарист Виктор Мережко
"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини
"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини
Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ
Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ
Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской
Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской
"Выглядит намного свежее Веры Брежневой", "Ты секси". Лобода снялась в сарафане-бюстье
"Выглядит намного свежее Веры Брежневой", "Ты секси". Лобода снялась в сарафане-бюстье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе (88730)
2
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина (80177)
3
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца (42348)
4
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи (42282)
5
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку (40267)
6
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера (36899)
7
"Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере (36330) G
8
"Секси сиськи", "Пилотку не обморозь". 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель (32438)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS