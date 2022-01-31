"Никакого сотрудничества не будет". Порошенко пришел на допрос в ГБР, но не стал давать показания

"Сейчас 10.57. Ровно в 11 часов я как лидер "Европейской солидарности" должен быть на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины", – сказал Порошенко.
Комментарий политика транслировали также на его странице в Facebook.
Порошенко заявил, что планировал на заседании согласительного совета говорить о необходимости включить в повестку Рады его законопроекта о внесении изменений в госбюджет, предусматривающего "резкое увеличение финансирования Вооруженных сил Украины", повышение зарплат для военнослужащих до 25 тыс. грн, для тех, которые находятся на фронте – до 50 тыс. грн, увеличение финансирование оборонного заказа и территориальной обороны.
"Я, как ответственный политик и государственный деятель, пятый президент Украины и как законопослушный гражданин, безусловно, выполняю требования закона, и прибыл на допрос по совершенно пустому, ничтожному делу. [...] Это все – шоу. Шоу в стиле [президента Украины Владимира] Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, экономике, валютно-курсовой политике, которые демонстрируют его никчемность. Вместо того, чтобы услышать призыв международных партнеров, призыв оппозиции, мой призыв о необходимости объединиться перед лицом агрессора [...] он выбрал наихудший сценарий раскола общества и преследования оппозиции. Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания. [...] Я сейчас захожу в здание ГБР и четко подчеркну, что никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и [замглавы Офиса президента Олега] Тататрова. Это будет принципиальная позиция", – добавил Порошенко.
Пресс-служба ГБР позже уточнила, что политик покинул здание бюро, отказавшись давать показания и подписывать протокол. О новой дате допроса обещают сообщить отдельно.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".
После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.
Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.
Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика. Рассмотрение апелляционных жалоб в Киевском апелляционном суде назначили на 28 января, но потом заседание перенесли на 11 февраля.