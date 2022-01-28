Адвокат заявил, что власть хочет создать картинку, когда Порошенко и Медведчук вместе заходят в здание ГБР

"Наше мнение, это их главная цель. Они хотят создать картинку, когда Порошенко с Медведчуком одновременно заходят в здание ГБР, чтобы потом рассказывать, мол, смотрите, они вместе. Хотя это их план", – сказал Новиков.
Адвокат добавил, что Порошенко не будет сотрудничать с людьми, которые планируют такие сценарии.
"Он уже дал показания в июне прошлого года. ГБР говорит, что ему вроде бы не хватает показаний, нет. Все, что у нас остается от этого дела, – их утверждение, что они не нуждаются в проверке доказательств, которые уже собраны. Если не нуждаются, то, пожалуйста, – в суд по сути дела. Но они ждут возможности показать вам это шоу. Такое шоу не состоится, я вам это обещаю", – заявил адвокат.
Новиков 24 января сообщил о возможном перекрестном допросе нардепов. 27 января в ГБР заявили, что в Уголовном процессуальном кодексе Украины нет такого понятия, как перекрестный допрос, а есть термин "одновременный допрос".
"Для того, чтобы провести такой одновременный допрос, сначала надо допросить народного депутата Петра Порошенко, а народный депутат Виктор Медведчук уже был на допросе. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", – пояснила спикер ГБР Татьяна Сапьян.
Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалобы на решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения для Порошенко.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".
В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".
После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.
Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.
Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика.