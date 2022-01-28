Адвокат заявил, что власть хочет создать картинку, когда Порошенко и Медведчук вместе заходят в здание ГБР

Новиков (слева): Такое шоу не состоится, я вам это обещаю Фото: EPA

"Наше мнение, это их главная цель. Они хотят создать картинку, когда Порошенко с Медведчуком одновременно заходят в здание ГБР, чтобы потом рассказывать, мол, смотрите, они вместе. Хотя это их план", – сказал Новиков.

Адвокат добавил, что Порошенко не будет сотрудничать с людьми, которые планируют такие сценарии.

"Он уже дал показания в июне прошлого года. ГБР говорит, что ему вроде бы не хватает показаний, нет. Все, что у нас остается от этого дела, – их утверждение, что они не нуждаются в проверке доказательств, которые уже собраны. Если не нуждаются, то, пожалуйста, – в суд по сути дела. Но они ждут возможности показать вам это шоу. Такое шоу не состоится, я вам это обещаю", – заявил адвокат.

Новиков 24 января сообщил о возможном перекрестном допросе нардепов. 27 января в ГБР заявили, что в Уголовном процессуальном кодексе Украины нет такого понятия, как перекрестный допрос, а есть термин "одновременный допрос".

"Для того, чтобы провести такой одновременный допрос, сначала надо допросить народного депутата Петра Порошенко, а народный депутат Виктор Медведчук уже был на допросе. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", – пояснила спикер ГБР Татьяна Сапьян.

Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалобы на решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения для Порошенко.