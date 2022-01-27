В ГБР рассказали, в каком случае проведут одновременный допрос Порошенко и Медведчука

Порошенко фигурирует в деле о незаконной поставке в Украину угля из ОРДЛО Фото: EPA

"Следователям важно услышать ответы на вопросы об обстоятельствах, событиях и принятых решениях, которые происходили в 2014-м и 2015-м", – отметила она.

На вопрос, возможен ли перекрестный допрос Порошенко и народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Сапьян ответила: "У нас тут обнаружилось недоразумение. Стоит отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет такого понятия, как перекрестный допрос, но оно более понятно для нашего общества. То есть мы понимаем, что кого-то перекрестно будут допрашивать. В Уголовно-процессуальном кодексе есть термин "одновременный допрос".

По ее словам, следователь имеет право провести одновременный допрос двух или более фигурантов для выяснения разногласий в их показаниях.

"Для того, чтобы провести такой одновременный допрос, сначала надо допросить народного депутата Петра Порошенко, а народный депутат Виктор Медведчук уже был на допросе. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", – пояснила спикер ГБР.

О возможном перекрестном допросе нардепов 24 января сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.