В ГБР рассказали, в каком случае проведут одновременный допрос Порошенко и Медведчука

"Следователям важно услышать ответы на вопросы об обстоятельствах, событиях и принятых решениях, которые происходили в 2014-м и 2015-м", – отметила она.
На вопрос, возможен ли перекрестный допрос Порошенко и народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Сапьян ответила: "У нас тут обнаружилось недоразумение. Стоит отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет такого понятия, как перекрестный допрос, но оно более понятно для нашего общества. То есть мы понимаем, что кого-то перекрестно будут допрашивать. В Уголовно-процессуальном кодексе есть термин "одновременный допрос".
По ее словам, следователь имеет право провести одновременный допрос двух или более фигурантов для выяснения разногласий в их показаниях.
"Для того, чтобы провести такой одновременный допрос, сначала надо допросить народного депутата Петра Порошенко, а народный депутат Виктор Медведчук уже был на допросе. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", – пояснила спикер ГБР.
О возможном перекрестном допросе нардепов 24 января сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.
Порошенко и Медведчук фигурируют в деле о незаконной поставке в Украину угля с временно не подконтрольных правительству территорий. Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.
В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".
Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. Последний раз его продлили 10 января.
Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.
Оба фигуранта свою вину отрицают.