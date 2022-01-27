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ПОЛИТИКА

В ГБР рассказали, в каком случае проведут одновременный допрос Порошенко и Медведчука

Порошенко фигурирует в деле о незаконной поставке в Украину угля из ОРДЛО
Порошенко фигурирует в деле о незаконной поставке в Украину угля из ОРДЛО
Фото: EPA

Пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко 31 января допросят в Госбюро расследований в качестве подозреваемого. Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook на странице "24 канала", сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Следователям важно услышать ответы на вопросы об обстоятельствах, событиях и принятых решениях, которые происходили в 2014-м и 2015-м", – отметила она.

На вопрос, возможен ли перекрестный допрос Порошенко и народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Сапьян ответила: "У нас тут обнаружилось недоразумение. Стоит отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет такого понятия, как перекрестный допрос, но оно более понятно для нашего общества. То есть мы понимаем, что кого-то перекрестно будут допрашивать. В Уголовно-процессуальном кодексе есть термин "одновременный допрос".

По ее словам, следователь имеет право провести одновременный допрос двух или более фигурантов для выяснения разногласий в их показаниях.

"Для того, чтобы провести такой одновременный допрос, сначала надо допросить народного депутата Петра Порошенко, а народный депутат Виктор Медведчук уже был на допросе. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", – пояснила спикер ГБР.

О возможном перекрестном допросе нардепов 24 января сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.

Контекст:

Порошенко и Медведчук фигурируют в деле о незаконной поставке в Украину угля с временно не подконтрольных правительству территорий. Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 годаПорошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".

Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. Последний раз его продлили 10 января.

Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.

Оба фигуранта свою вину отрицают.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, уголь, Илья Новиков, допрос, ОРДЛО, Европейская солидарность, ГБР
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