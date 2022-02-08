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"Не просри страну, сынок!" Тимошенко предостерегла Зеленского от попыток "протащить" Минские соглашения

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Тимошенко: Очевидно, что Киев снова пытаются вынудить к выполнению неприемлемых Минских соглашений
Тимошенко: Очевидно, что Киев снова пытаются вынудить к выполнению неприемлемых Минских соглашений
Фото: ЕРА

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко предостерегла президента Украины Владимира Зеленского от "протягивания" Минских соглашений. Об этом она написала 8 февраля в Facebook.

Тимошенко назвала свое сообщение предостережением для президента и подчеркнула, что выполнение Минских соглашений будет расцениваться с его стороны как государственная измена и попытка разрушить Украину.

"Очевидно, что Киев снова пытаются вынудить к выполнению неприемлемых Минских соглашений. Попытка протянуть "Минск" будет государственным предательством и покушением на само существование страны. Украинцы этого никогда не допустят и не простят. И политическое убежище в России будет светить не только тем, кто организовал подписание позорных соглашений с террористами, но и тем, кто рискнет их воплотить", – написала политик.

Она заявила, что Украине в нынешней ситуации нужно заставить всех подписавшихся выполнять условия "Будпештского меморандума".

"Наш путь к восстановлению территориальной целостности и мира лежит через принуждение всех подписантов к выполнению "Будапешта" и через немедленное прекращение искусственного социально-экономического геноцида, который длится последние восемь лет. Чтобы выжить, Украина просто обязана стать сильной во всех измерениях", – отметила Тимошенко.

Свое сообщение она проиллюстрировала кадрами из сериала "Слуга народа", где Виктор Сарайкин в роли отца говорит Владимиру Зеленскому в роли президента Василия Голобородько: "Не просри страну, сынок!", а тот отвечает: "Есть, батя".

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/495415735265619

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

Теги: Юлия Тимошенко, Россия, Украина, депутаты, террористы, меморандум, предательство, Будапешт, Минские соглашения, Владимир Зеленский, сериал, украинцы, президент, Слуга народа, соглашение, измена
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