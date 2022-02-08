"Не просри страну, сынок!" Тимошенко предостерегла Зеленского от попыток "протащить" Минские соглашения

Тимошенко назвала свое сообщение предостережением для президента и подчеркнула, что выполнение Минских соглашений будет расцениваться с его стороны как государственная измена и попытка разрушить Украину.

"Очевидно, что Киев снова пытаются вынудить к выполнению неприемлемых Минских соглашений. Попытка протянуть "Минск" будет государственным предательством и покушением на само существование страны. Украинцы этого никогда не допустят и не простят. И политическое убежище в России будет светить не только тем, кто организовал подписание позорных соглашений с террористами, но и тем, кто рискнет их воплотить", – написала политик.

Она заявила, что Украине в нынешней ситуации нужно заставить всех подписавшихся выполнять условия "Будпештского меморандума".

"Наш путь к восстановлению территориальной целостности и мира лежит через принуждение всех подписантов к выполнению "Будапешта" и через немедленное прекращение искусственного социально-экономического геноцида, который длится последние восемь лет. Чтобы выжить, Украина просто обязана стать сильной во всех измерениях", – отметила Тимошенко.

Свое сообщение она проиллюстрировала кадрами из сериала "Слуга народа", где Виктор Сарайкин в роли отца говорит Владимиру Зеленскому в роли президента Василия Голобородько: "Не просри страну, сынок!", а тот отвечает: "Есть, батя".