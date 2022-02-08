Спикер МИД Украины напомнил Reuters: На Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация

Он опубликовал ссылку на новость международного агентства Reuters от 7 февраля, посвященную заявлению главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина о том, что полномасштабная война на востоке Украины якобы может "начаться в любой момент". Издание назвало Пушилина "лидером сепаратистов" в заголовке и "лидером поддерживаемых Россией сепаратистов", а также "донецким лидером" в тексте новости.
"Reuters, на Донбассе не "сепаратисты", а российская оккупационная администрация. Помещение в центр внимания российских ставленников создает фальшивую реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за ее преступления", – написал Николенко.
Он подчеркнул, что ответственная журналистика играет решающую роль для европейской безопасности.
.@Reuters there aren’t separatists in Donbas but a Russian occupying administration. Giving spotlight to * proxies creates false reality, undermines efforts to bring RU to account for its crimes. When it comes to Europe security, responsible journalism has a critical role to play https://t.co/lQ2tgXacp0— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 8, 2022
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.
3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.