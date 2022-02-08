Спикер МИД Украины напомнил Reuters: На Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация

Он опубликовал ссылку на новость международного агентства Reuters от 7 февраля, посвященную заявлению главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина о том, что полномасштабная война на востоке Украины якобы может "начаться в любой момент". Издание назвало Пушилина "лидером сепаратистов" в заголовке и "лидером поддерживаемых Россией сепаратистов", а также "донецким лидером" в тексте новости.

"Reuters, на Донбассе не "сепаратисты", а российская оккупационная администрация. Помещение в центр внимания российских ставленников создает фальшивую реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за ее преступления", – написал Николенко.

Он подчеркнул, что ответственная журналистика играет решающую роль для европейской безопасности.