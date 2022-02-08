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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бурба: Мне приходилось общаться с российскими военнослужащими на Донбассе. Много ли их отправляли в гробах? Много

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Бурба: Чем больше мы начали отправлять россиян в гробах, чем сильнее становились наши Вооруженные силы, атаковали они начали понимать. Совсем другое было общение
Бурба: Чем больше мы начали отправлять россиян в гробах, чем сильнее становились наши Вооруженные силы, атаковали – они начали понимать. Совсем другое было общение
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал об опыте общения с российскими военнослужащими на Донбассе.

Бурба принимал участие в боевых действиях на Донбассе и в 2014 году руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции. Он отметил, что в зоне АТО его группа находилась по несколько месяцев на ротационной основе.

"Конечно [мне приходилось беседовать с россиянами]. Была ротационная основа, мы были несколько месяцев, приезжали, уезжали. Пара реализаций, когда были задержаны российские военнослужащие, – мы, конечно общались. Более того, мы с ними общались и здесь, и там. Когда СБУ направляла их в Киев, они в госпитале были. Да, конечно, мы общались. [Какая у них была мотивация?] Хорошо работа идет по промывке мозгов. Они думали, что приезжали сюда, чтобы расти по службе, у них была такая концепция: хочешь расти по службе, должен быть откомандирован в горячие точки (Донецк, Луганск, Крым). Но чем больше мы начали отправлять их в гробах, чем сильнее становились наши Вооруженные силы, атаковали – они начали понимать", – сказал он.

По словам экс-начальника ГУР через год после начала войны тон разговоров с задержанными россиянами изменился.

"Совсем другое было общение в первые дни, когда они к нам приезжали [воевать], и уже через год, когда мы с ними общались через некоторое время [после начала войны]", – сказал Бурба.

Гордон спросил, много ли россиян "отправляли в гробах".

"Много. Это не сотни [а десятки]. Это имеется ввиду начало [войны], где я руководил оперативной группой", – ответил экс-начальник ГУР.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на октябрь 2021 года, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. – гражданские лица.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война в Украине, война на Донбассе, Василий Бурба, российские военные, погибшие российские военные
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