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ПОЛИТИКА

В МИД Украины опровергли политический подтекст в отмене встречи Зеленского и Бербок

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Украину посещает большое количество иностранных гостей, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессии РФ, отметили в МИД
Украину посещает большое количество иностранных гостей, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессии РФ, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли сообщение СМИ о политических причинах отмены встречи президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Об этом говорится комментарии спикера МИД Олега Николенко, который 8 февраля опубликовали "Укринформ" и "РБК-Украина".

Телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщил 7 февраля, что переговоры Зеленского и Бербок были отменены из-за того, что глава МИД ФРГ не захотела заявить, что Германия откажется от газопровода "Северный поток – 2", даже если Россия вторгнется в Украину. Кроме того, Германия отказалась "прямо или косвенно оказывать какую-либо военную помощь Киеву".

"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", – отметил Николенко.

По его словам, Украину посещает большое количество иностранных гостей, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ.

"Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, [который] кроме международной части, включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", – подчеркнул Николенко.

Бербок, которая пребывает в Украине с визитом, заявила 7 февраля, что встреча с Зеленским отменена из-за изменений в графиках обеих сторон.

"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", – сказала она на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 

Планировалось, что 7 февраля в Украину вместе с Бербок прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, но он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном находился с рабочим визитом в России. В Украину Макрон и Ле Дриан прилетели 8 февраля

Бербок посещала Киев 17–18 января – в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с Кулебой и Зеленским.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года Бербок. Германия с начала войны в 2014 году помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку".

Канцлер ФРГ Шольц в интервью Washington Post, опубликованном 7 февраля, повторил, что у Германии есть "жесткие экспортные критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы" и правительства страны сохраняют преемственность в этих ограничениях.

При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия является "сильнейшей экономической опорой Украины" и продолжит ею быть. По словам Шольца, Германия выделила Украине суммарно $2 млрд за последние семь лет.

По мнению Кулебы, объяснения Германии по поводу отказа от поставок оружия в Украину – несправедливы.

Кулеба и Бербок обсуждали вопрос поставок Украине оружия 7 февраля. "Это был откровенный разговор, у нас действительно позиции разные, но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения для решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", – заявил глава МИД Украины.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, МИД Украины, ФРГ, переговоры, вооружение, агрессия, помощь, МИД Германии, Владимир Зеленский, президент, визит, спикер, встреча, Анналена Бербок
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