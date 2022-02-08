В МИД Украины опровергли политический подтекст в отмене встречи Зеленского и Бербок

Об этом говорится комментарии спикера МИД Олега Николенко, который 8 февраля опубликовали "Укринформ" и "РБК-Украина".

Телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщил 7 февраля, что переговоры Зеленского и Бербок были отменены из-за того, что глава МИД ФРГ не захотела заявить, что Германия откажется от газопровода "Северный поток – 2", даже если Россия вторгнется в Украину. Кроме того, Германия отказалась "прямо или косвенно оказывать какую-либо военную помощь Киеву".

"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", – отметил Николенко.

По его словам, Украину посещает большое количество иностранных гостей, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ.

"Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, [который] кроме международной части, включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", – подчеркнул Николенко.

Бербок, которая пребывает в Украине с визитом, заявила 7 февраля, что встреча с Зеленским отменена из-за изменений в графиках обеих сторон.

"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь", – сказала она на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Планировалось, что 7 февраля в Украину вместе с Бербок прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, но он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном находился с рабочим визитом в России. В Украину Макрон и Ле Дриан прилетели 8 февраля.

Бербок посещала Киев 17–18 января – в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с Кулебой и Зеленским.