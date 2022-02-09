В Белом доме не стали прогнозировать действия Путина после переговоров с Макроном по Украине

США не могут контролировать то, что Россия будет делать дальше, отметила Псаки Фото: EPA

Об этом на брифинге 8 февраля заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Его текстовая версия опубликована на сайте Белого дома.

Псаки спросили, считают ли в Вашингтоне, что встреча Макрона с Путиным приблизила к деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Мы поддерживали и поддерживаем любые дипломатические усилия. Мы до сих пор не можем дать никаких прогнозов того, что будет делать президент [России Владимир] Путин. Мы не можем контролировать то, что Россия будет делать дальше", – ответила пресс-секретарь Джо Байдена.

Псаки также сообщила, что глава Белого дома планирует в скором времени провести переговоры с Макроном.

"Мы продолжим оставаться в очень тесном контакте с нашими французскими коллегами на многих уровнях. Президент говорил с президентом Макроном дважды за последнюю неделю. Я ожидаю, что он вскоре свяжется с ним", – отметила спикер главы Американского государства.

По словам Псаки, США согласны с высказыванием Макрона, что отказ НАТО от политики "открытых дверей" был бы проблемой. Штаты "привержены праву суверенных государств принимать собственные решения о своей безопасности", добавила пресс-секретарь Байдена.

Агентство Reuters 8 февраля сообщило, что Путин в ходе переговоров якобы пообещал Макрону не совершать новых военных маневров неподалеку от Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не слышал таких сообщений.

7 февраля Макрон провел переговоры с Путиным, которые длились более пяти часов. После них президенты дали пресс-конференцию, где, в частности, лидер РФ сказал, что опасается вступления Украины в НАТО, и прокомментировал Минские соглашения. Путин также заявил, что готов предложить пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко политическое убежище в РФ.