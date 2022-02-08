Путин меня уверял, что он не является инициатором эскалации – Макрон

"Путин меня уверял, что он не является инициатором эскалации, что он только реагирует. Но при этом мы видим сейчас базы российского контингента в Беларуси, маневры, и это все он оправдывает давлением и напряжением", – рассказал Макрон.
Он отметил, что ничего не комментировал в разговоре с Путиным.
"Мы сейчас в процессе обсуждения. Ничего не надо умалять в той напряженной обстановке, которая есть. Характер этой обстановки еще не имел прецедентов. Франция всегда взвешивала каждое слово. Мы провели несколько часов дискуссий с президентом Путиным. До этого мы отрабатывали действия и коммуникацию, чтобы быть верными своим ценностям и при этом нарабатывать новые форматы гарантий безопасности в регионе. Их развитие мы увидим в ближайшие недели", – отметил президент Франции.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.