Путин меня уверял, что он не является инициатором эскалации – Макрон

Макрон отметил, что ничего не комментировал в разговоре с Путиным Фото: ЕРА

"Путин меня уверял, что он не является инициатором эскалации, что он только реагирует. Но при этом мы видим сейчас базы российского контингента в Беларуси, маневры, и это все он оправдывает давлением и напряжением", – рассказал Макрон.

Он отметил, что ничего не комментировал в разговоре с Путиным.

"Мы сейчас в процессе обсуждения. Ничего не надо умалять в той напряженной обстановке, которая есть. Характер этой обстановки еще не имел прецедентов. Франция всегда взвешивала каждое слово. Мы провели несколько часов дискуссий с президентом Путиным. До этого мы отрабатывали действия и коммуникацию, чтобы быть верными своим ценностям и при этом нарабатывать новые форматы гарантий безопасности в регионе. Их развитие мы увидим в ближайшие недели", – отметил президент Франции.