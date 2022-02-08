"Был менее ироничным, чем обычно". Макрон рассказал о встрече с Путиным

Макрон сказал, что глава Кремля "был менее ироничным, чем обычно".
"Напряжение было ощутимым... Он постоянно возвращался к гарантиям [по безопасности]", – добавил президент Франции.
Он также рассказал, что в ситуации с Украиной больших уступок от Путина не ожидал.
"Я должен предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. Эта цель для меня выполнена. Франция укрепила доверие", – заявил Макрон.
Президент Франции накануне провел переговоры с Путиным, они длились более пяти часов. После них президенты дали пресс-конференцию, где, в частности, лидер РФ рассказал, что опасается вступления Украины в НАТО, и прокомментировал Минские соглашения. Путин также заявил, что готов предложить пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко политическое убежище в РФ.
8 февраля Макрон прибыл в Киев с официальным визитом. Это первый визит в Украину для лидеров Франции за последние 24 года.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, одним из ключевых вопросов переговоров с Макроном был вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе.