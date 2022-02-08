"Был менее ироничным, чем обычно". Макрон рассказал о встрече с Путиным

Макрон сказал, что глава Кремля "был менее ироничным, чем обычно".

"Напряжение было ощутимым... Он постоянно возвращался к гарантиям [по безопасности]", – добавил президент Франции.

Он также рассказал, что в ситуации с Украиной больших уступок от Путина не ожидал.

"Я должен предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. Эта цель для меня выполнена. Франция укрепила доверие", – заявил Макрон.