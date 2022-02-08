Нужны системы гарантий для порядка обороны и безопасности, который бы устраивал всех на континенте – Макрон

Президент Франции подчеркнул, что военное присутствие России на границах Украины продолжается и Россия создает давление на международное сообщество. Он отметил, что Франция поддерживает Украину в разных аспектах.
"Мое намерение – именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев – возобновить безопасностно-оборонный порядок на Европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам надо вернуться к определенным системам гарантий, которые гарантировали бы всем нам этот порядок", – сказал Макрон.
Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным, с президентом Украины и постоянно обсуждает с европейскими и американскими партнерами, а также с союзниками по НАТО.
По его словам, перед мировыми лидерами стоит "очень трудное задание на ближайшие недели" – предоставить такие гарантии, чтобы в результате получить "значительную деэскалацию и значительное усиление безопасности".
"Во-первых, нам надо продолжать методически и решительно идти до конца на пути выполнения Минских соглашений. Второе – широкий диалог по всем вопросам в инновационном ключе по вопросам безопасности, который для нас всех создал бы новый порядок обороны и безопасности, устраивавший бы всех на континенте", – подчеркнул Макрон.
7 декабря 2021 года Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
10-го, 12-го и 13 января состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по "гарантиям безопасности" в части Украины не вызывает возражений.