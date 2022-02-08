Нужны системы гарантий для порядка обороны и безопасности, который бы устраивал всех на континенте – Макрон

Макрон: В контексте вызовов безопасности нам надо вернуться к определенным системам гарантий Фото: EPA

Президент Франции подчеркнул, что военное присутствие России на границах Украины продолжается и Россия создает давление на международное сообщество. Он отметил, что Франция поддерживает Украину в разных аспектах.

"Мое намерение – именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев – возобновить безопасностно-оборонный порядок на Европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам надо вернуться к определенным системам гарантий, которые гарантировали бы всем нам этот порядок", – сказал Макрон.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным, с президентом Украины и постоянно обсуждает с европейскими и американскими партнерами, а также с союзниками по НАТО.

По его словам, перед мировыми лидерами стоит "очень трудное задание на ближайшие недели" – предоставить такие гарантии, чтобы в результате получить "значительную деэскалацию и значительное усиление безопасности".

"Во-первых, нам надо продолжать методически и решительно идти до конца на пути выполнения Минских соглашений. Второе – широкий диалог по всем вопросам в инновационном ключе по вопросам безопасности, который для нас всех создал бы новый порядок обороны и безопасности, устраивавший бы всех на континенте", – подчеркнул Макрон.