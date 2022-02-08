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Франция выделила €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине – Зеленский

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Зеленский о помощи от Франции: Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику
Зеленский о помощи от Франции: Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику
Фото: EPA

Франция передаст Украине новую финансовую помощь в размере €1,2 млрд для стабилизации украинской экономики. Об этом 8 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции – выделение €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что важным аспектом встречи стало привлечение Франции к экономическим и инфраструктурным проектам.

"В совместном взаимодействии нами реализуется важный проект по очистке питьевой воды в городе Мариуполь и реконструкции водоканала в городе Попасная в Луганской области. Благодаря этим проектам доступ к качественной питьевой воде получили полмиллиона мариупольцев и более 1 млн луганчан", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня Украина и Франция финализировали договоренности и перевели в практическую стадию ряд важных проектов.

"Поставка 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн и 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн. Также реализуется проект по строительству в городе Николаев патрульных катеров для Госпогранслужбы", – отметил он.

Контекст:

Макрон прибыл в Киев 8 февраля после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве накануне. Это первый визит в Украину для лидеров Франции за последние 24 года.

По словам Зеленского, одним из ключевых вопросов переговоров с Макроном был вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Франция, переговоры, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, макрофинансовая помощь
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