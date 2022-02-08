СМИ пишут, якобы Путин пообещал Макрону не начинать новых маневров возле Украины. В Кремле отреагировали

По словам неназванного французского чиновника, с которым общались журналисты, российский лидер также согласился с тем, что войска, участвующие в военных учениях на территории Беларуси вблизи границ Украины, будут отведены после завершения этих учений.

Также чиновник сказал, что во время переговоров договорились об усилении нормандского формата, созданного для прекращения войны в Украине. В то же время на пресс-конференции после встречи Путин не упомянул о таких "обещаниях".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос, правда ли, что Путин согласился не проводить новые военные маневры вблизи Украины, сказал, что не слышал таких сообщений, пишет ТАСС.

7 февраля президент Франции Макрон провел переговоры с Путиным, которые длились более пяти часов. После них президенты дали пресс-конференцию, где, в частности, лидер РФ сказал, что опасается вступления Украины в НАТО, и прокомментировал Минские соглашения. Путин также заявил, что готов предложить пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко политическое убежище в РФ.