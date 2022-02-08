СМИ пишут, якобы Путин пообещал Макрону не начинать новых маневров возле Украины. В Кремле отреагировали

По словам неназванного французского чиновника, с которым общались журналисты, российский лидер также согласился с тем, что войска, участвующие в военных учениях на территории Беларуси вблизи границ Украины, будут отведены после завершения этих учений.
Также чиновник сказал, что во время переговоров договорились об усилении нормандского формата, созданного для прекращения войны в Украине. В то же время на пресс-конференции после встречи Путин не упомянул о таких "обещаниях".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос, правда ли, что Путин согласился не проводить новые военные маневры вблизи Украины, сказал, что не слышал таких сообщений, пишет ТАСС.
7 февраля президент Франции Макрон провел переговоры с Путиным, которые длились более пяти часов. После них президенты дали пресс-конференцию, где, в частности, лидер РФ сказал, что опасается вступления Украины в НАТО, и прокомментировал Минские соглашения. Путин также заявил, что готов предложить пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко политическое убежище в РФ.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.