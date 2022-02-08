"В Украине Россия столкнется с масштабной партизанской кампанией". Экс-посол США рассказал о последствиях в случае вторжения

"Они уже восемь лет живут под угрозой начала военных действий со стороны России. Но я также был поражен их решимостью. Я действительно уверен, что в случае, если российская армия предпримет новое нападение на Украину, то украинская армия будет сражаться до последнего. Но что еще важнее – многие гражданские лица и ветераны готовы взять в руки оружие и продолжить борьбу. Я думаю, в Украине Россия столкнется с масштабной партизанской кампанией", – отметил эксперт.

На вопрос журналистки, почему украинские власти заявляли, что ситуация не настолько опасна, как ее представляют западные партнеры, Пайфер ответил: "В Киеве хотят избежать паники. Что же касается Соединенных Штатов, то там предпочитают исходить из того, что события будут развиваться по самому негативному сценарию".

Экс-посол добавил, что позиция США ему кажется правильной.

"Я не знаю, что решит [президент России] Владимир Путин и его ближний круг. Но мне кажется разумным предполагать худшее и делать все возможное, чтобы объединить наших партнеров и союзников в ЕС, делать все возможное для сдерживания и отговаривания Кремля от решения начать новую военную атаку на Украину", – подчеркнул Пайфер.

Генеральный секретарь НАТО сообщил в эфире CNN 8 февраля, что риск нового вторжения России в Украину растет.

На вопрос телеведущей CNN о том, согласен ли Альянс с выводом президента Франции Эммануэля Макрона, что ему удалось убедить Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что пока рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров.