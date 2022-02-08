"В Украине Россия столкнется с масштабной партизанской кампанией". Экс-посол США рассказал о последствиях в случае вторжения

"Они уже восемь лет живут под угрозой начала военных действий со стороны России. Но я также был поражен их решимостью. Я действительно уверен, что в случае, если российская армия предпримет новое нападение на Украину, то украинская армия будет сражаться до последнего. Но что еще важнее – многие гражданские лица и ветераны готовы взять в руки оружие и продолжить борьбу. Я думаю, в Украине Россия столкнется с масштабной партизанской кампанией", – отметил эксперт.
На вопрос журналистки, почему украинские власти заявляли, что ситуация не настолько опасна, как ее представляют западные партнеры, Пайфер ответил: "В Киеве хотят избежать паники. Что же касается Соединенных Штатов, то там предпочитают исходить из того, что события будут развиваться по самому негативному сценарию".
Экс-посол добавил, что позиция США ему кажется правильной.
"Я не знаю, что решит [президент России] Владимир Путин и его ближний круг. Но мне кажется разумным предполагать худшее и делать все возможное, чтобы объединить наших партнеров и союзников в ЕС, делать все возможное для сдерживания и отговаривания Кремля от решения начать новую военную атаку на Украину", – подчеркнул Пайфер.
Генеральный секретарь НАТО сообщил в эфире CNN 8 февраля, что риск нового вторжения России в Украину растет.
На вопрос телеведущей CNN о том, согласен ли Альянс с выводом президента Франции Эммануэля Макрона, что ему удалось убедить Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что пока рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.