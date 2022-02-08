Риск нового вторжения России в Украину повышается – Столтенберг

"Мы видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, то будет то, что они называют "военно-техническими последствиями". И также, конечно, мы имеем историю использования Россией силы против Украины", – сказал Столтенберг.

Генсек назвал Украину "жертвой агрессии, имеющей право на самозащиту". Он также подчеркнул, что хотя Украина и не является союзником НАТО, однако Альянс ей оказывает помощь как партнеру.

"Но только для союзников по НАТО мы имеем совершенно незыблемые, непоколебимые гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 Соглашения о коллективной безопасности о том, что нападение на одну из стран-членов повлечет за собой ответ от всего Альянса", – отметил Столтенберг.

На вопрос телеведущей CNN о том, согласен ли НАТО с выводом президента Франции Эммануэля Макрона, что ему удалось убедить президента России Владимира Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что пока рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров.