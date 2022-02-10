Резников: Перекрытие Азовского и Черного морей "для учений" – тактика ползучей оккупации моря, которую РФ использует давно

Он отметил, что Россия продолжает активную милитаризацию оккупированного Крыма и использует его в качестве полигона.

"В настоящее время мы наблюдаем и учения, и скопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений вооруженных сил РФ. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет совместной реакции мира на эти попытки давления, подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Теперь ожидаем не менее сильный ответ – когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!" – написал Резников.

Контекст:

Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил 9 февраля, что Россия из-за собственных ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и впервые после аннексии Крыма не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – отметила Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля "из-за учений". "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.

Сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной Россия начала 8 февраля, отмечает "Русская служба BBC". Учения на юге России проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, а также в непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, учения морской пехоты проходят в аннексированном Россией в 2014 году Крыму. На полуострове отрабатывается оборона побережья от десанта. "Интерфакс" отмечает, что 8 февраля шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ начали переход из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.