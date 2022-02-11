Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря

Клименко сообщил, что по перекрытию части акватории Черного моря пока нет изменений Фото: president.gov.ua

"Нам всем, всем – от читателей и журналистов до экспертов, военных, дипломатов и чиновников, лидеров украинского морского бизнеса – буквально за сутки удалось создать беспрецедентное давление на эту проблему. Не исключаю, что сегодня министр иностранных дел Великобритании использовал эту тему во время встречи с [главой МИД России Сергеем] Лавровым в Москве. Для Британии свобода судоходства стоит в одном ряду со свободой слова", – подчеркнул эксперт.

Клименко добавил, что Россия "готовит какую-нибудь новую подлость".

"По Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5%, итого это почти половина всего экспорта Украины", – отметил он.