Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря

"Нам всем, всем – от читателей и журналистов до экспертов, военных, дипломатов и чиновников, лидеров украинского морского бизнеса – буквально за сутки удалось создать беспрецедентное давление на эту проблему. Не исключаю, что сегодня министр иностранных дел Великобритании использовал эту тему во время встречи с [главой МИД России Сергеем] Лавровым в Москве. Для Британии свобода судоходства стоит в одном ряду со свободой слова", – подчеркнул эксперт.
Клименко добавил, что Россия "готовит какую-нибудь новую подлость".
"По Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5%, итого это почти половина всего экспорта Украины", – отметил он.
Сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной Россия начала 8 февраля, отмечает "Русская служба BBC". Учения на юге России проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, а также в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия. Кроме того, учения морской пехоты проходят в аннексированном Россией в 2014 году Крыму. На полуострове отрабатывается оборона побережья от десанта. "Интерфакс" отмечает, что 8 февраля шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ начали переход из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.
Клименко сообщил 9 февраля, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и впервые после аннексии Крыма не оставит возможности прохода торговых судов.
Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – отметила Гуменюк.
В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля "из-за учений". "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.
Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" "тактикой ползучей оккупации моря".
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.