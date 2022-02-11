Парламент Британии разрешил правительству страны ужесточить санкции против РФ

Парламент утвердил поправки в закон, принятый в 2018 году, документ подписал министр Джеймс Клеверли. Закон позволяет вводить жесткие санкций против России в случае вторжения в Украину.
"Великобритания теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность, финансовые услуги", – пояснили в релизе.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля во время визита в Украину заявил, что Британия вместе с западными партнерами готовят пакет санкций, который активируют "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".
"Мы это делаем не для того, чтобы показать враждебность по отношению к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитету Украины перед лицом агрессии", – сказал Джонсон.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.