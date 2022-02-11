Парламент Британии разрешил правительству страны ужесточить санкции против РФ

Парламент утвердил поправки в закон, принятый в 2018 году, документ подписал министр Джеймс Клеверли. Закон позволяет вводить жесткие санкций против России в случае вторжения в Украину.

"Великобритания теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность, финансовые услуги", – пояснили в релизе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля во время визита в Украину заявил, что Британия вместе с западными партнерами готовят пакет санкций, который активируют "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".

"Мы это делаем не для того, чтобы показать враждебность по отношению к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитету Украины перед лицом агрессии", – сказал Джонсон.