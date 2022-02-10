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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министр Литвы: Дальнейшая агрессия РФ против Украины приведет к большим персональным и экономическим санкциям

Шимоните: Мировой порядок, где некоторые сильные страны делили сферы влияния в темных кабинетах согласно секретным договоренностям, давно исчез
Шимоните: Мировой порядок, где некоторые сильные страны делили сферы влияния в темных кабинетах согласно секретным договоренностям, давно исчез
Фото: ЕРА

Дальнейшая агрессия России против Украины приведет к введению серьезных персональных и экономических санкций. Об этом 10 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает "ГОРДОН".

"НАТО выступает единым фронтом, отвергло ультиматумы России как такие, которые сознательно не имеют шансов на успех, и поддерживает главные принципы политики открытых дверей, а также суверенное право Украины или любой другой страны выбирать свои союзы. НАТО также подтвердило, что Россия не будет иметь права вето на внутренние решения и политику Альянса", – сказала Шимоните.

Она считает неприемлемой ситуацию, когда некоторые страны пытаются делить мир на сферы влияния.

"ЕС и наши трансатлантические союзники четко заявляют, что любые дальнейшие акты агрессии против нашего партнера, Украины, будут встречены большими персональными и экономическими санкциями, которые сейчас разрабатываются. Мировой порядок, где некоторые сильные страны делили сферы влияния в темных кабинетах согласно секретным договоренностям, давно исчез", – подчеркнула премьер-министр.

9 февраля на брифинге в Киеве глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно заявил, что Европейский союз согласовал ряд санкций против РФ, которые будут очень быстро воплощены в жизнь в случае военной агрессии России против Украины.

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".

Теги: Россия, Украина, НАТО, санкции, агрессия, вторжение, война в Украине, безопасность, Ингрида Шимоните, Денис Шмыгаль, войска
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