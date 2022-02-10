Премьер-министр Литвы: Дальнейшая агрессия РФ против Украины приведет к большим персональным и экономическим санкциям

"НАТО выступает единым фронтом, отвергло ультиматумы России как такие, которые сознательно не имеют шансов на успех, и поддерживает главные принципы политики открытых дверей, а также суверенное право Украины или любой другой страны выбирать свои союзы. НАТО также подтвердило, что Россия не будет иметь права вето на внутренние решения и политику Альянса", – сказала Шимоните.

Она считает неприемлемой ситуацию, когда некоторые страны пытаются делить мир на сферы влияния.

"ЕС и наши трансатлантические союзники четко заявляют, что любые дальнейшие акты агрессии против нашего партнера, Украины, будут встречены большими персональными и экономическими санкциями, которые сейчас разрабатываются. Мировой порядок, где некоторые сильные страны делили сферы влияния в темных кабинетах согласно секретным договоренностям, давно исчез", – подчеркнула премьер-министр.

9 февраля на брифинге в Киеве глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно заявил, что Европейский союз согласовал ряд санкций против РФ, которые будут очень быстро воплощены в жизнь в случае военной агрессии России против Украины.