Евросоюз расширит санкции против РФ за оккупацию Крыма

По словам Йозвяка, официально Евросоюз расширит санкции против РФ до конца февраля Фото: depositphotos.com

"Послы ЕС только что решили добавить еще пять человек в санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины. Это связано с содействием проведению выборов в Государственную думу в Крыму", – написал Йозвяк.

По его словам, официально Евросоюз расширит санкции против РФ до конца февраля.

Как уточнил журналист, на данный момент в санкционный список ЕС внесены 177 физических и 48 юридических лиц.

EU ambassadors have now decided to add another 5 ppl to the sanctions list for undermining the territorial integrity of #Ukraine.this after facilitating the state duma elex in #Crimea.to be formally adopted later in Feb. current list stands at 177 people & 48 entities. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 9, 2022