Евросоюз расширит санкции против РФ за оккупацию Крыма

"Послы ЕС только что решили добавить еще пять человек в санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины. Это связано с содействием проведению выборов в Государственную думу в Крыму", – написал Йозвяк.
По его словам, официально Евросоюз расширит санкции против РФ до конца февраля.
Как уточнил журналист, на данный момент в санкционный список ЕС внесены 177 физических и 48 юридических лиц.
EU ambassadors have now decided to add another 5 ppl to the sanctions list for undermining the territorial integrity of #Ukraine.this after facilitating the state duma elex in #Crimea.to be formally adopted later in Feb. current list stands at 177 people & 48 entities. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 9, 2022
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 марта 2022 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2022 года). Также были введены ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики.