В случае вторжения в Украину ЕС очень быстро введет санкции против России – глава МИД Испании

Об этом 9 февраля в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.
Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
"Мы, европейские партнеры, уже согласовали целый ряд очень важных санкционных мер, которые будут воплощены в жизнь очень быстро в случае, если произойдет эта военная агрессия относительно Украины. Конечно, это не тот сценарий, который мы хотели бы видеть, но мы к нему готовы и готовы к нему вместе", – сказал Альбарес Буэно.
По его словам, санкции против РФ не будут вводиться заранее, так как они являются предостережением для Москвы.
"Наша цель – найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств, также защищая те принципы, на которых основывается международное право: это суверенитет, территориальная целостность государств, запрет использования силы или запрет также угрозы использования силы", – отметил глава МИД Испании.
Альбарес Буэно добавил, что кризис между РФ и Украиной должен решаться через диалог. По его мнению, сейчас дипломатически усилия имеют все шансы на успех.
"Мы с беспокойством наблюдаем концентрацию российских войск в непосредственной близости к границе с Украиной. Но мы уверенны, что эта ситуация должна решаться через диалог. Мы работаем вместе с нашими партнерами для того, чтобы подержать эти дипломатические усилия как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО и ОБСЕ, – подчеркнул испанский министр. – Сейчас время дипломатических усилий, это время переговоров, надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые пока что совсем не соответствуют реальности.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.