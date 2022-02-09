В случае вторжения в Украину ЕС очень быстро введет санкции против России – глава МИД Испании

Об этом 9 февраля в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы, европейские партнеры, уже согласовали целый ряд очень важных санкционных мер, которые будут воплощены в жизнь очень быстро в случае, если произойдет эта военная агрессия относительно Украины. Конечно, это не тот сценарий, который мы хотели бы видеть, но мы к нему готовы и готовы к нему вместе", – сказал Альбарес Буэно.

По его словам, санкции против РФ не будут вводиться заранее, так как они являются предостережением для Москвы.

"Наша цель – найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств, также защищая те принципы, на которых основывается международное право: это суверенитет, территориальная целостность государств, запрет использования силы или запрет также угрозы использования силы", – отметил глава МИД Испании.

Альбарес Буэно добавил, что кризис между РФ и Украиной должен решаться через диалог. По его мнению, сейчас дипломатически усилия имеют все шансы на успех.

"Мы с беспокойством наблюдаем концентрацию российских войск в непосредственной близости к границе с Украиной. Но мы уверенны, что эта ситуация должна решаться через диалог. Мы работаем вместе с нашими партнерами для того, чтобы подержать эти дипломатические усилия как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО и ОБСЕ, – подчеркнул испанский министр. – Сейчас время дипломатических усилий, это время переговоров, надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые пока что совсем не соответствуют реальности.