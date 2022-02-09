Кулеба считает, что есть шансы на дипломатическое урегулирование кризиса между РФ и Украиной

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
"Действительно сейчас есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые были разработаны ЕС, это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае дальнейшей или новой волны вооруженной агрессии России против Украины", – сказал Кулеба.
По его словам, позиция Украины также заключается в том, что "за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договоренностей, и за это ее тоже надо наказывать санкциями".
"Например, массовая паспортизация граждан Украины, которые проживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, является четким грубым нарушением логики Минских договоренностей. И хотя бы за это определенные санкции можно было бы применить и раньше, и прямо сейчас для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к действительно решительным действиям", – отметил Кулеба.
Он добавил, что "это никоим образом не ослабляет значение того факта, что санкционный пакет… разработан и уже работает как инструмент сдерживания дальнейших агрессивных действий России".
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.