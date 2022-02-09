Кулеба считает, что есть шансы на дипломатическое урегулирование кризиса между РФ и Украиной

Cанкции, которые были разработаны ЕС, это тоже часть дипломатического пути, отметил Кулеба Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Действительно сейчас есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые были разработаны ЕС, это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае дальнейшей или новой волны вооруженной агрессии России против Украины", – сказал Кулеба.

По его словам, позиция Украины также заключается в том, что "за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договоренностей, и за это ее тоже надо наказывать санкциями".

"Например, массовая паспортизация граждан Украины, которые проживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, является четким грубым нарушением логики Минских договоренностей. И хотя бы за это определенные санкции можно было бы применить и раньше, и прямо сейчас для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к действительно решительным действиям", – отметил Кулеба.

Он добавил, что "это никоим образом не ослабляет значение того факта, что санкционный пакет… разработан и уже работает как инструмент сдерживания дальнейших агрессивных действий России".