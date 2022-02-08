Кулеба: К сожалению, серьезных санкций за российскую паспортизацию жителей ОРДЛО не было

"Что касается санкций, то наша позиция предельно четкая: за последние годы Россия сделала достаточно, чтобы против нее уже были применены санкции. И самый яркий пример – это паспортизация, которая стала оружием в руках Российской Федерации, и теперь на этом основании они уже как бы дают сигналы, что "мы будем защищать российских граждан на Донбассе". К сожалению, серьезные санкции за паспортизацию не были введены", – сказал он.

Кулеба отметил, что активно обсуждал эту тему с главами МИД других государств.

"Мы не можем заставить Евросоюз что-то делать, но мы постоянно настаиваем на том, что даже сейчас достаточно оснований для введения санкций против России – еще до того, как они, возможно, прибегнут к каким-то новым вооруженным действиям", – добавил глава МИД.