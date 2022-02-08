Кулеба: К сожалению, серьезных санкций за российскую паспортизацию жителей ОРДЛО не было

"Что касается санкций, то наша позиция предельно четкая: за последние годы Россия сделала достаточно, чтобы против нее уже были применены санкции. И самый яркий пример – это паспортизация, которая стала оружием в руках Российской Федерации, и теперь на этом основании они уже как бы дают сигналы, что "мы будем защищать российских граждан на Донбассе". К сожалению, серьезные санкции за паспортизацию не были введены", – сказал он.
Кулеба отметил, что активно обсуждал эту тему с главами МИД других государств.
"Мы не можем заставить Евросоюз что-то делать, но мы постоянно настаиваем на том, что даже сейчас достаточно оснований для введения санкций против России – еще до того, как они, возможно, прибегнут к каким-то новым вооруженным действиям", – добавил глава МИД.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия может использовать для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.