ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: К сожалению, серьезных санкций за российскую паспортизацию жителей ОРДЛО не было

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские паспорта получили более 600 тыс. жителей ОРДЛО
Российские паспорта получили более 600 тыс. жителей ОРДЛО
Фото: depositphotos.com

Строгих международных санкций против России за паспортизацию жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не было. Об этом в эфире канала ICTV 7 февраля сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается санкций, то наша позиция предельно четкая: за последние годы Россия сделала достаточно, чтобы против нее уже были применены санкции. И самый яркий пример – это паспортизация, которая стала оружием в руках Российской Федерации, и теперь на этом основании они уже как бы дают сигналы, что "мы будем защищать российских граждан на Донбассе". К сожалению, серьезные санкции за паспортизацию не были введены", – сказал он.

Кулеба отметил, что активно обсуждал эту тему с главами МИД других государств.

"Мы не можем заставить Евросоюз что-то делать, но мы постоянно настаиваем на том, что даже сейчас достаточно оснований для введения санкций против России – еще до того, как они, возможно,  прибегнут к каким-то новым вооруженным действиям", – добавил глава МИД.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия может использовать для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, МИД Украины, паспорт, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах
"Шикарная женщина с шикарной фигурой и красивыми ножками". 39-летняя Мейхер снялась в разных позах
"Можно и до 70, но охладел". Наташа Королева заявила, что ее 51-летний муж завершил карьеру стриптизера
"Можно и до 70, но охладел". Наташа Королева заявила, что ее 51-летний муж завершил карьеру стриптизера
"О боги, это очень красиво", "Кошечка". Дорофеева снялась в миниатюрном топе
"О боги, это очень красиво", "Кошечка". Дорофеева снялась в миниатюрном топе
20-летняя дочь Немцова спустя девять месяцев после развода показала нового жениха
20-летняя дочь Немцова спустя девять месяцев после развода показала нового жениха
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот
Энистон и Сэндлер приступили к съемкам во второй части "Загадочного убийства"
Энистон и Сэндлер приступили к съемкам во второй части "Загадочного убийства"
"Они идеальны". Тринчер в джакузи показала, как выглядит ее грудь после увеличения
"Они идеальны". Тринчер в джакузи показала, как выглядит ее грудь после увеличения
"Жестокое решение, но ты быстро поправишься". Подруга 56-летней Писанки накануне ее операции попросила помолиться за ведущую
"Жестокое решение, но ты быстро поправишься". Подруга 56-летней Писанки накануне ее операции попросила помолиться за ведущую
"Лучше, чем шпагат с Мальдив", Полет из гнезда кукушки". Волочкова показала растяжку в прыжке
"Лучше, чем шпагат с Мальдив", Полет из гнезда кукушки". Волочкова показала растяжку в прыжке
Брежнева отреагировала на выступление дочери Константина Меладзе от первого брака на шоу "Голос країни"
Брежнева отреагировала на выступление дочери Константина Меладзе от первого брака на шоу "Голос країни"
"Очень зря!", "Зачем вам это?" 41-летняя Семенович сделала пластическую операцию
"Очень зря!", "Зачем вам это?" 41-летняя Семенович сделала пластическую операцию
"Какая классная". Возлюбленная Немцова Дурицкая открыла показ на Ukrainian Fashion Week
"Какая классная". Возлюбленная Немцова Дурицкая открыла показ на Ukrainian Fashion Week
"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление
"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (84607)
2
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (45269)
3
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (40952)
4
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (38779)
5
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (38006)
6
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (37681)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (36807)
8
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (31617)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS