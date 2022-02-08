Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений – посольство США

В посольстве США заявили, что РФ делает вид, что не является стороной конфликта на Донбассе Фото: EPA

"В частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбассу. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", – подчеркнули в твите.

Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на «автономії» підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово «автономія». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 8, 2022

В посольстве добавили, что Украина "неоднократно пыталась добросовестно реализовать "Минск", в том числе каждый год принимая закон об особом статусе".

"В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной конфликта, который она разожгла", – подчеркнули в дипмиссии США.

Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на «автономії» підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово «автономія». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 8, 2022

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязанностей.