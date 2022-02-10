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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волкер о российских военных в Беларуси: Если Путин начнет наступление на Украину, в его интересах будет делать это с нескольких фронтов

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Волкер: Россия хочет, чтобы все привыкли к факту присутствия российских военных в Беларуси
Волкер: Россия хочет, чтобы все привыкли к факту присутствия российских военных в Беларуси
Фото: ЕРА

В случае нападения российских войск на Украину президент РФ Владимир Путин, скорее всего, начнет атаковать по нескольким фронтам сразу, поэтому Россия перебрасывает своих военных в Беларусь. Такое мнение в интервью "Цензор.НЕТ" выразил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Во-первых, Россия делает это для того, чтобы все привыкли к факту присутствия российских военных в Беларуси. Таким образом Россия завершает процесс взятия под контроль сил безопасности, структур безопасности Беларуси. Во-вторых, они стремятся посеять страх и запугать Украину, потому что это направление гораздо ближе к Киеву и это создает еще один фронт. И в-третьих, если Путин решит начать очередное наступление на Украину, в его интересах будет делать это с нескольких фронтов одновременно, чтобы заставить Украину разделить свои силы для защиты Киева. Это позволит ему с меньшими силами достичь своих целей на востоке и юге", – считает Волкер.

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявлял, что допускает нанесение ракетного удара по Украине.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Минска, если территория Беларуси будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, военные, вторжение, Курт Волкер, войска
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