Волкер о российских военных в Беларуси: Если Путин начнет наступление на Украину, в его интересах будет делать это с нескольких фронтов

"Во-первых, Россия делает это для того, чтобы все привыкли к факту присутствия российских военных в Беларуси. Таким образом Россия завершает процесс взятия под контроль сил безопасности, структур безопасности Беларуси. Во-вторых, они стремятся посеять страх и запугать Украину, потому что это направление гораздо ближе к Киеву и это создает еще один фронт. И в-третьих, если Путин решит начать очередное наступление на Украину, в его интересах будет делать это с нескольких фронтов одновременно, чтобы заставить Украину разделить свои силы для защиты Киева. Это позволит ему с меньшими силами достичь своих целей на востоке и юге", – считает Волкер.
Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявлял, что допускает нанесение ракетного удара по Украине.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Минска, если территория Беларуси будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.