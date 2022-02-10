Волкер о российских военных в Беларуси: Если Путин начнет наступление на Украину, в его интересах будет делать это с нескольких фронтов

Волкер: Россия хочет, чтобы все привыкли к факту присутствия российских военных в Беларуси Фото: ЕРА

"Во-первых, Россия делает это для того, чтобы все привыкли к факту присутствия российских военных в Беларуси. Таким образом Россия завершает процесс взятия под контроль сил безопасности, структур безопасности Беларуси. Во-вторых, они стремятся посеять страх и запугать Украину, потому что это направление гораздо ближе к Киеву и это создает еще один фронт. И в-третьих, если Путин решит начать очередное наступление на Украину, в его интересах будет делать это с нескольких фронтов одновременно, чтобы заставить Украину разделить свои силы для защиты Киева. Это позволит ему с меньшими силами достичь своих целей на востоке и юге", – считает Волкер.

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявлял, что допускает нанесение ракетного удара по Украине.