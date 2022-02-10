Генерал-лейтенант США ответил, достаточно ли войск РФ у границ Украины для полномасштабного вторжения

"Россия пытается оплести Украину, ее экономику, давить на ее правительство и на Запад. Но когда я думаю о 100 тыс. военных – это как стадион "Уэмбли" в Лондоне. А принимая во внимание украинские силы и средства, я не думаю, что у России есть возможность и желание пойти в массированную атаку. Хотя я не исключаю, что они могут воспользоваться в ближайшие две недели возможностью атаковать с помощью амфибийных войск. Но не думаю, что речь идет о массированной атаке", – сказал генерал-лейтенант армии США.

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