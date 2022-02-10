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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Генерал-лейтенант США ответил, достаточно ли войск РФ у границ Украины для полномасштабного вторжения

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У России недостаточно войск для начала полномасштабного вторжения в Украину, считает Бен Ходжес
У России недостаточно войск для начала полномасштабного вторжения в Украину, считает Бен Ходжес
Фото: ЕРА

Сейчас Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину, поскольку не располагает достаточным количеством войск на западных границах. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал генерал-лейтенант, командующий армией США в Европе (2014–2017) Бен Ходжес.

"Россия пытается оплести Украину, ее экономику, давить на ее правительство и на Запад. Но когда я думаю о 100 тыс. военных – это как стадион "Уэмбли" в Лондоне. А принимая во внимание украинские силы и средства, я не думаю, что у России есть возможность и желание пойти в массированную атаку. Хотя я не исключаю, что они могут воспользоваться в ближайшие две недели возможностью атаковать с помощью амфибийных войск. Но не думаю, что речь идет о массированной атаке", – сказал генерал-лейтенант армии США.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Теги: США, Бен Ходжес, ВСУ, война в Украине, российские военные, ток-шоу "ГОРДОН"
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