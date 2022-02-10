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ПОЛИТИКА

Зеленский назвал психологическим давлением со стороны России наращивание ее войск вблизи границ Украины

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В Украины достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать государство, отметил Зеленский
В Украины достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать государство, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

В контексте безопасности в Украине нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать. Об этом 10 февраля на встрече с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, пишет пресс-центр Офиса президента.

"Накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – сказал Зеленский.

По его словам, "Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий".

"Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что экономическая ситуация в Украине в настоящее время стабильна, что отражается на укреплении гривны.

"Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – считает Зеленский.

Как рассказали в ОПУ, "участники встречи обсудили ряд важных вопросов жизнедеятельности страны и, в частности, сферы бизнеса".

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.

Теги: Россия, Украина, бизнес, вооружение, вторжение, Владимир Зеленский, президент, безопасность, Офис президента Украины, встреча, войска, давление
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