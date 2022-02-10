Зеленский назвал психологическим давлением со стороны России наращивание ее войск вблизи границ Украины

В Украины достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать государство, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – сказал Зеленский.

По его словам, "Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий".

"Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что экономическая ситуация в Украине в настоящее время стабильна, что отражается на укреплении гривны.

"Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – считает Зеленский.

Как рассказали в ОПУ, "участники встречи обсудили ряд важных вопросов жизнедеятельности страны и, в частности, сферы бизнеса".