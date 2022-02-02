ГОРДОН
 
 
МИР

Россия перебрасывает технику нацгвардии на юг и запад страны – Conflict Intelligence Team

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия перебрасывает военную технику из Архангельска на запад страны
Россия перебрасывает военную технику из Архангельска на запад страны
Фото: depositphotos.com

Технику национальной гвардии России из разных регионов страны переводят на юг и запад. Об этом 2 февраля в Telegram сообщила российская расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

На видео, опубликованном 31 января в Twitter на странице IgorGirkin, на железнодорожных платформах видна военная техника – БТР-80 в песочно-защитном камуфляже, бронеавтомобили "Урал-ВВ" и "Звезда-В", военные грузовики камуфляжного цвета со светоотражающими полосами, а также автомобили военной автоинспекции с символикой войск нацгвардии (ВНГ) РФ.

"Согласно базе данных РЖД, поезд следует из Архангельска, а само видео, по словам автора, снято в поселке Коноша более чем в 400 км к югу, то есть эшелон следует в южном направлении", – отметили расследователи.

По их информации, на транспортных средствах нет номерных знаков.

"Нечто подобное мы уже наблюдали летом 2020 года, когда на фоне протестов в Беларуси был сформирован резерв сил ОМОН Росгвардии, который на грузовиках без номерных знаков был переброшен к границе", – уточняет CIT.

Помимо видеосвидетельств, существуют и другие признаки переброски росгвардейцев.

27 января томский телеканал ТВ2 сообщил, что из Томска в Курск вылетел самолет со 130 военнослужащими Росгвардии. По словам источника журналистов, перевод военных "вызван напряженной ситуацией на границе с Украиной".

CIT отметил, что пока росгвардейцев в лагерях или населенных пунктах в приграничных с Украиной областях РФ не размещали.

"Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна. В случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории ВНГ могут использоваться для контроля занятых населенных пунктов и линий снабжения, а также антипартизанских действий", – пишут расследователи.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, Украина, граница, военная техника, Курск, Архангельск, Росгвардия, Conflict Intelligence Team
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в миниплатье
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в миниплатье
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
В Италии умерла кинозвезда Моника Витти
В Италии умерла кинозвезда Моника Витти
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс при первой встрече
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс при первой встрече
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
"Пацанчики", "Какая модная стрижка". Владимир Кличко показал, как они с братом выглядели в юности
"Пацанчики", "Какая модная стрижка". Владимир Кличко показал, как они с братом выглядели в юности
Продюсер Поляковой Ясинский озвучил причину, по которой известные артисты отказываются от участия в нацотборе на "Евровидение"
Продюсер Поляковой Ясинский озвучил причину, по которой известные артисты отказываются от участия в нацотборе на "Евровидение"
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома 2" Бузова снялась без бюстгальтера
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома–2" Бузова снялась без бюстгальтера
Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство
Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство
"Лучший момент", "Кирпичный сортир". 63-летняя Мадонна снялась, сидя на унитазе
"Лучший момент", "Кирпичный сортир". 63-летняя Мадонна снялась, сидя на унитазе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (108184)
2
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (81006)
3
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (70632)
4
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (69808)
5
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (54731)
6
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (47823)
7
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (42727)
8
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины (37217)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS