Россия перебрасывает технику нацгвардии на юг и запад страны – Conflict Intelligence Team

На видео, опубликованном 31 января в Twitter на странице IgorGirkin, на железнодорожных платформах видна военная техника – БТР-80 в песочно-защитном камуфляже, бронеавтомобили "Урал-ВВ" и "Звезда-В", военные грузовики камуфляжного цвета со светоотражающими полосами, а также автомобили военной автоинспекции с символикой войск нацгвардии (ВНГ) РФ.
Коноша pic.twitter.com/J3wphkOLhc— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 1, 2022
"Согласно базе данных РЖД, поезд следует из Архангельска, а само видео, по словам автора, снято в поселке Коноша более чем в 400 км к югу, то есть эшелон следует в южном направлении", – отметили расследователи.
По их информации, на транспортных средствах нет номерных знаков.
"Нечто подобное мы уже наблюдали летом 2020 года, когда на фоне протестов в Беларуси был сформирован резерв сил ОМОН Росгвардии, который на грузовиках без номерных знаков был переброшен к границе", – уточняет CIT.
Помимо видеосвидетельств, существуют и другие признаки переброски росгвардейцев.
27 января томский телеканал ТВ2 сообщил, что из Томска в Курск вылетел самолет со 130 военнослужащими Росгвардии. По словам источника журналистов, перевод военных "вызван напряженной ситуацией на границе с Украиной".
CIT отметил, что пока росгвардейцев в лагерях или населенных пунктах в приграничных с Украиной областях РФ не размещали.
"Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна. В случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории ВНГ могут использоваться для контроля занятых населенных пунктов и линий снабжения, а также антипартизанских действий", – пишут расследователи.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.