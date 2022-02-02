Россия перебрасывает технику нацгвардии на юг и запад страны – Conflict Intelligence Team

На видео, опубликованном 31 января в Twitter на странице IgorGirkin, на железнодорожных платформах видна военная техника – БТР-80 в песочно-защитном камуфляже, бронеавтомобили "Урал-ВВ" и "Звезда-В", военные грузовики камуфляжного цвета со светоотражающими полосами, а также автомобили военной автоинспекции с символикой войск нацгвардии (ВНГ) РФ.

"Согласно базе данных РЖД, поезд следует из Архангельска, а само видео, по словам автора, снято в поселке Коноша более чем в 400 км к югу, то есть эшелон следует в южном направлении", – отметили расследователи.

По их информации, на транспортных средствах нет номерных знаков.

"Нечто подобное мы уже наблюдали летом 2020 года, когда на фоне протестов в Беларуси был сформирован резерв сил ОМОН Росгвардии, который на грузовиках без номерных знаков был переброшен к границе", – уточняет CIT.

Помимо видеосвидетельств, существуют и другие признаки переброски росгвардейцев.

27 января томский телеканал ТВ2 сообщил, что из Томска в Курск вылетел самолет со 130 военнослужащими Росгвардии. По словам источника журналистов, перевод военных "вызван напряженной ситуацией на границе с Украиной".

CIT отметил, что пока росгвардейцев в лагерях или населенных пунктах в приграничных с Украиной областях РФ не размещали.

"Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна. В случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории ВНГ могут использоваться для контроля занятых населенных пунктов и линий снабжения, а также антипартизанских действий", – пишут расследователи.