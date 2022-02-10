Россия может резко увеличить численность войск на границе с Украиной – Кулеба

Кулеба о наращивании Россией численности войск: Это происходит постепенно, но динамика присутствует Фото: ЕРА

Об этом сообщила "Европейская правда".

"Постепенно количество военных на российско-украинской границе увеличивается. Это действительно происходит постепенно, но динамика присутствует. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет РФ произвести резкое наращивание", – сказал Кулеба.

Существует дополнительная угроза скопления войск на севере – на территории Беларуси, подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба подтвердил информацию СМИ о том, что РФ попыталась заблокировать доступ к Украине по морю, объявив о проведении военно-морских учений.

"Азовское море заблокировано полностью, Черное море – в части доступа к Украине – почти полностью заблокировано", – сказал глава МИД.

По его словам, блокада имеет не только военную, но и экономическую составляющую.