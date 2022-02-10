Глава МИД Великобритании в Москве призвала РФ отвести войска от границы с Украиной

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.
"Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-нибудь еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу, – заявила Трасс. – Министр Лавров сегодня сказал мне, что у России нет планов по вторжению в Украину. Однако мы хотели бы, чтобы эти слова были подкреплены реальными действиями".
По словам главы МИД Великобритании, "если Россия серьезно настроена в отношении выбора дипломатического пути, то необходимо эти войска отвести и воздержаться от угроз".
Трасс прибыла с визитом в Москву 10 февраля на фоне скопления российских войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ. Это первый визит главы британского МИД в Россию за последние четыре года.
По итогам переговоров с Лавровым Трасс заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.
Лавров, в свою очередь, посоветовал неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну.
Глава российского МИД назвал переговоры с Трасс по Украине "разговором немого с глухим". Британский министр ответила Лаврову, что на переговорах она четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что РФ вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
6 февраля The Washington Post и Reuters написали, что российские войска, находящиеся возле границы Украины, достигли уровня в 70% от необходимого для полномасштабного вторжения. Эксперты, чьи оценки получили СМИ, говорят, что в случае полномасштабного вторжения Киев будет захвачен "в течение нескольких дней, а жертвами войны станут до 25 тыс. украинских военнослужащих и до 50 тыс. гражданского населения". Они также считают, что вторжение вызовет гуманитарный кризис, а число беженцев достигнет 5 млн человек.
Резников в тот же день заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.