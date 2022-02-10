Глава МИД Великобритании в Москве призвала РФ отвести войска от границы с Украиной

Трасс: Лавров сказал мне, что у России нет планов по вторжению в Украину Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

"Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-нибудь еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу, – заявила Трасс. – Министр Лавров сегодня сказал мне, что у России нет планов по вторжению в Украину. Однако мы хотели бы, чтобы эти слова были подкреплены реальными действиями".

По словам главы МИД Великобритании, "если Россия серьезно настроена в отношении выбора дипломатического пути, то необходимо эти войска отвести и воздержаться от угроз".

Трасс прибыла с визитом в Москву 10 февраля на фоне скопления российских войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ. Это первый визит главы британского МИД в Россию за последние четыре года.

По итогам переговоров с Лавровым Трасс заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.

Лавров, в свою очередь, посоветовал неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну.

Глава российского МИД назвал переговоры с Трасс по Украине "разговором немого с глухим". Британский министр ответила Лаврову, что на переговорах она четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины.