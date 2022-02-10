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Глава МИД Великобритании – Лаврову: В случае вторжения РФ в Украину "Северный поток – 2" не заработает

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Если бы произошло вторжение РФ в Украину, тогда украинцы стали бы бороться, сказала Трасс на совместной пресс-конференции с Лавровым
Если бы произошло вторжение РФ в Украину, тогда украинцы стали бы бороться, сказала Трасс на совместной пресс-конференции с Лавровым
Фото: EPA

В случае нападения России на Украину ее союзники введут жесткие санкции против РФ, а газопровод "Северный поток – 2" не будет работать.

Об этом 10 февраля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

"Если бы произошло вторжение России на территорию Украины, тогда украинцы стали бы бороться и это был бы длинный, затяжной конфликт. И союзники Украины ввели бы жесткие санкции против отдельных институтов и личностей. И мы должны также четко дать понять, что "Северный поток – 2" [в этом случае] не заработает", – сказала Трасс.

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/1346232732448742/

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

26 января 2022 года оператор "Северного потока – 2" учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для участка трубопровода в ФРГ, как того требовал немецкий регулятор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину. Президент США Джо Байден пообещал положить конец "Северному потоку – 2" в случае вторжения России в Украину.

Теги: Газпром, Россия, Украина, Великобритания, санкции, Сергей Лавров, агрессия, нападение, газопровод, МИД Великобритании, вторжение, украинцы, конфликт, безопасность, пресс-конференция, Северный поток – 2, Лиз Трасс, запуск, МИД РФ
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