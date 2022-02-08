Кулеба о "Северном потоке – 2": Не нужно спешить с сертификацией

Такое мнение 8 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главами МИД стран славковского формата (Чехии, Словакии и Австрии – Яном Липавским, Иваном Корчком и Александером Шалленбергом) выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

По словам Кулебы, позиция Украины относительно "Северного потока – 2" неизменна. В Киеве считают, что "это проблема безопасности не только для Украины, но и для Европы".

"Мы работаем с нашими партнерами над поиском взаимоприемлемого решения. Для нас являются положительными сигналы о том, что в принципе существует определенный консенсус сейчас о том, что, во-первых, не нужно спешить с сертификацией "Северного потока – 2", а во-вторых – что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на этом проекте", – сказал Кулеба.

Президент США Джо Байден в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил 7 февраля, что "если Россия вторгнется, танки, войска пересекут границу с Украиной опять, то "Северный поток" прекратит существование".

На вопрос журналистки о том, каким образом США это сделают, Байден ответил: "Обещаю вам, мы сможем это сделать".

Шольц не сказал напрямую, что газопровод будет остановлен, но заявил, что Германия вместе с союзниками "примет все необходимые меры".