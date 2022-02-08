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Кулеба о "Северном потоке – 2": Не нужно спешить с сертификацией

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Позиция Украины относительно "Северного потока 2" неизменна, отметил Кулеба
Позиция Украины относительно "Северного потока – 2" неизменна, отметил Кулеба
Фото: Axel Schmidt / g4e.de

Наличие определенного консенсуса относительно "Северного потока – 2", что вторжение РФ в Украину поставит крест на будущем трубопровода, является положительным сигналом.

Такое мнение 8 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главами МИД стран славковского формата (Чехии, Словакии и Австрии – Яном Липавским, Иваном Корчком и Александером Шалленбергом) выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

По словам Кулебы, позиция Украины относительно "Северного потока – 2" неизменна. В Киеве считают, что "это проблема безопасности не только для Украины, но и для Европы".

"Мы работаем с нашими партнерами над поиском взаимоприемлемого решения. Для нас являются положительными сигналы о том, что в принципе существует определенный консенсус сейчас о том, что, во-первых, не нужно спешить с сертификацией "Северного потока – 2", а во-вторых – что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на этом проекте", – сказал Кулеба.

Президент США Джо Байден в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил 7 февраля, что "если Россия вторгнется, танки, войска пересекут границу с Украиной опять, то "Северный поток" прекратит существование".

На вопрос журналистки о том, каким образом США это сделают, Байден ответил: "Обещаю вам, мы сможем это сделать".

Шольц не сказал напрямую, что газопровод будет остановлен, но заявил, что Германия вместе с союзниками "примет все необходимые меры".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

26 января 2022 года оператор "Северного потока – 2" учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для участка трубопровода в ФРГ, как того требовал немецкий регулятор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, МИД Украины, ФРГ, агрессия, газопровод, вторжение, Дмитрий Кулеба, пресс-конференция, Северный поток – 2, российский газ, запуск
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