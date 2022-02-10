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Лавров назвал переговоры с главой МИД Великобритании по Украине "разговором немого с глухим". Трасс ответила

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Трасс ответила Лаврову, что на переговорах четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины
Трасс ответила Лаврову, что на переговорах четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины
Фото: EPA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разочарован переговорами с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, которые прошли 10 февраля в Москве.

Об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook МИД РФ.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на такую неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили", – отметил российский министр.

Комментируя слова Лаврова, Трасс сказала, что в разговоре с ним точно "не была немой".

"Я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации, чтобы сделать все возможное для предотвращения действий РФ в Украине. Мы были очень решительны в наших дипломатических усилиях. Также я слушала министра Лаврова – я думаю, что нужны переговоры. У нас есть предложения, чтобы улучшить ситуацию, связанную с доверием. Я надеюсь, переговоры продолжатся", – подчеркнула глава МИД Соединенного Королевства.

По словам Трасс, "у России еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования".

"Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны для того, чтобы подорвать демократию в Украине", – отметила министр Великобритании.

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/1346232732448742/

Трасс прибыла с визитом в Москву 10 февраля на фоне скопления российских войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ. Это первый визит главы британского МИД в Россию за последние четыре года.

По итогам переговоров с Лавровым Трасс заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.

Лавров, в свою очередь, посоветовал неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что РФ вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

6 февраля The Washington Post и Reuters написали, что российские войска, находящиеся возле границы Украины, достигли уровня в 70% от необходимого для полномасштабного вторжения. Эксперты, чьи оценки получили СМИ, говорят, что в случае полномасштабного вторжения Киев будет захвачен "в течение нескольких дней, а жертвами войны станут до 25 тыс. украинских военнослужащих и до 50 тыс. гражданского населения". Они также считают, что вторжение вызовет гуманитарный кризис, а число беженцев достигнет 5 млн человек.

Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Сергей Лавров, Москва, переговоры, агрессия, угрозы, МИД Великобритании, вторжение, кибервойна, пресс-конференция, визит, Лиз Трасс, войска, МИД РФ
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