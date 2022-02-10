Лавров назвал переговоры с главой МИД Великобритании по Украине "разговором немого с глухим". Трасс ответила

Трасс ответила Лаврову, что на переговорах четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины Фото: EPA

Об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook МИД РФ.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на такую неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили", – отметил российский министр.

Комментируя слова Лаврова, Трасс сказала, что в разговоре с ним точно "не была немой".

"Я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации, чтобы сделать все возможное для предотвращения действий РФ в Украине. Мы были очень решительны в наших дипломатических усилиях. Также я слушала министра Лаврова – я думаю, что нужны переговоры. У нас есть предложения, чтобы улучшить ситуацию, связанную с доверием. Я надеюсь, переговоры продолжатся", – подчеркнула глава МИД Соединенного Королевства.

По словам Трасс, "у России еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования".

"Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны для того, чтобы подорвать демократию в Украине", – отметила министр Великобритании.

Трасс прибыла с визитом в Москву 10 февраля на фоне скопления российских войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ. Это первый визит главы британского МИД в Россию за последние четыре года.

По итогам переговоров с Лавровым Трасс заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.

Лавров, в свою очередь, посоветовал неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну.