Глава МИД Великобритании посетит Москву впервые за четыре года из-за напряженности вокруг Украины – СМИ

Это будет первый визит главы британского МИД в Россию за последние четыре года, пишет газета. По информации издания, Трасс намерена "попытаться разрядить напряженность вокруг Украины".
Ожидается, что глава МИД Великобритании призовет Москву к деэскалации, "отказу от ничем не оправданной агрессии" и скажет министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что вторжение в Украину нанесет вред простым россиянам и ущерб экономике РФ, а Кремль рискует в таком случае получить "затягивание в болото".
Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов по вторжению в Украину не соответствуют действительности, заявила Трасс вечером 6 февраля. Она подчеркнула, что Великобритания и ее союзники "полны решимости" увеличить для России цену "дальнейших действий" относительно вторжения в Украину.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что РФ вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
6 февраля The Washington Post и Reuters написали, что российские войска, находящиеся возле границы Украины, достигли уровня в 70% от необходимого для полномасштабного вторжения. Эксперты, чьи оценки получили СМИ, говорят, что в случае полномасштабного вторжения Киев будет захвачен "в течение нескольких дней, а жертвами войны станут до 25 тыс. украинских военнослужащих и до 50 тыс. гражданского населения". Они также считают, что вторжение вызовет гуманитарный кризис, а число беженцев достигнет 5 млн человек.
Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.