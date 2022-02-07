Глава МИД Великобритании посетит Москву впервые за четыре года из-за напряженности вокруг Украины – СМИ

Это будет первый визит главы британского МИД в Россию за последние четыре года, пишет газета. По информации издания, Трасс намерена "попытаться разрядить напряженность вокруг Украины".

Ожидается, что глава МИД Великобритании призовет Москву к деэскалации, "отказу от ничем не оправданной агрессии" и скажет министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что вторжение в Украину нанесет вред простым россиянам и ущерб экономике РФ, а Кремль рискует в таком случае получить "затягивание в болото".

Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов по вторжению в Украину не соответствуют действительности, заявила Трасс вечером 6 февраля. Она подчеркнула, что Великобритания и ее союзники "полны решимости" увеличить для России цену "дальнейших действий" относительно вторжения в Украину.