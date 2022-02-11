Байден призвал американцев уехать из Украины немедленно

Байден исключил возможность отправки американских военных в Украину, по его мнению, это будет "мировой войной" Фото: ЕРА

"Американские граждане должны уехать сейчас", – сказал он.

Байден отметил, что у РФ одна из самых больших армий в мире. Это "совсем другая ситуация, и все может произойти очень быстро", сказал он.

На вопрос может ли Вашингтон отправить американских военных чтобы эвакуировать граждан США из Украины Байден ответил отрицательно, подчеркнув, что в случае, "если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга, – это мировая война".

Байден сказал, что если президент РФ Владимир Путин "достаточно глуп, чтобы вторгнуться, то он достаточно умен, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан".

Журналист спросил, говорил ли президент США главе Кремля, что американцы станут "чертой, которую нельзя переступать". Байден ответил, что Путин это знает.

Американские СМИ, ссылаясь на чиновников, писали, что глава Белого дома одобрил план эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения российских войск. По информации The Wall Street Journal, в Украине сейчас находится около 30 тыс. граждан США.