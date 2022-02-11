Байден призвал американцев уехать из Украины немедленно

"Американские граждане должны уехать сейчас", – сказал он.
Байден отметил, что у РФ одна из самых больших армий в мире. Это "совсем другая ситуация, и все может произойти очень быстро", сказал он.
На вопрос может ли Вашингтон отправить американских военных чтобы эвакуировать граждан США из Украины Байден ответил отрицательно, подчеркнув, что в случае, "если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга, – это мировая война".
Байден сказал, что если президент РФ Владимир Путин "достаточно глуп, чтобы вторгнуться, то он достаточно умен, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан".
Журналист спросил, говорил ли президент США главе Кремля, что американцы станут "чертой, которую нельзя переступать". Байден ответил, что Путин это знает.
Американские СМИ, ссылаясь на чиновников, писали, что глава Белого дома одобрил план эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения российских войск. По информации The Wall Street Journal, в Украине сейчас находится около 30 тыс. граждан США.
24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.
В МИД Украины решение Госдепа об отъезде семей сотрудников посольства в Киеве назвали преждевременным. "Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности", – заявил спикер МИД Олег Николенко.
Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. По данным Bild, такую возможность рассматривает и Германия.
The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.
Вместе с тем в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.
Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы нового вторжения РФ.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.