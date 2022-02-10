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Ходжес: Путину все равно, сколько сотен тысяч украинцев будут убиты. Не думаю, что его беспокоят и жертвы со стороны РФ

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Ходжес о Путине: Не думаю, что его беспокоят жертвы со стороны войск России
Ходжес о Путине: Не думаю, что его беспокоят жертвы со стороны войск России
Фото: ЕРА
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Президент России Владимир Путин не беспокоится о том, сколько жертв может быть с обеих сторон в случае нового вторжения России в Украину. Такое мнение бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес высказал 10 февраля в ходе ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Автор и ведущий программы Дмитрий Гордон процитировал заявление Ходжеса, который в прошлом году говорил, что "не следует стесняться" называть российского президента убийцей. Журналист спросил, как "остановить Путина". 

"Мы и далее удивляемся, поскольку мы никак не признаем, с кем имеем дело. А дело мы имеем с теми, кто не останавливается от использования яда при подавлении оппозиции в собственной стране. Мне кажется, ему все равно, сколько сотен тысяч украинцев будут убиты. Да и не думаю, что беспокоят его и жертвы со стороны войск России, если такая атака будет", – сказал Ходжес в ответ. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

8 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. В конце января он заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование кризиса есть.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, вторжение, Бен Ходжес, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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