Ходжес: Путину все равно, сколько сотен тысяч украинцев будут убиты. Не думаю, что его беспокоят и жертвы со стороны РФ

Ходжес о Путине: Не думаю, что его беспокоят жертвы со стороны войск России Фото: ЕРА

Автор и ведущий программы Дмитрий Гордон процитировал заявление Ходжеса, который в прошлом году говорил, что "не следует стесняться" называть российского президента убийцей. Журналист спросил, как "остановить Путина".

"Мы и далее удивляемся, поскольку мы никак не признаем, с кем имеем дело. А дело мы имеем с теми, кто не останавливается от использования яда при подавлении оппозиции в собственной стране. Мне кажется, ему все равно, сколько сотен тысяч украинцев будут убиты. Да и не думаю, что беспокоят его и жертвы со стороны войск России, если такая атака будет", – сказал Ходжес в ответ.