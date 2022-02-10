Экс-президент Польши Коморовский: Не стоит рычать на Путина

Коморовский: Стоит ли рычать на Путина? Иногда больше действует сила спокойствия, решимости в защите Фото: ЕРА

"Вы сказали: "На Россию нужно рычать, потому что иной тон Кремль воспринимает как признак слабости". Как на Путина нужно зарычать, чтобы он вернул Украине Крым и Донбасс и навсегда отказался от планов завоевать нашу страну?" – обратился журналист к политику.

"Сегодня проблема – как удержать Путина от дальнейшей агрессии. Нужно для себя четко сказать, что Украина сегодня хочет защититься от последующей агрессии. Кажется, возвращение Крыма военным путем не планируется. Но западный мир должен поддерживать Украину", – ответил Коморовский.

По его словам, поддержка Запада заключается и в отказе принимать "как уже решенный вопрос того, что Россия силой заняла Крым и Донбасс".

"Стоит ли рычать на Путина? Иногда больше действует сила спокойствия, решимости в защите. Причем такая решимость, какую оценит Путин. Он, правда, не считается с мнением своей страны, но у него есть историческая память, он помнит Афганистан, когда там застряла Россия, поэтому он не будет настолько хотеть рисковать. То есть не стоит рычать на Путина, но нужно последовательно мобилизовать общественное мнение и в Украине, и в западном мире. Вместо того, чтобы рычать, может быть, стоит поставить его перед Советом Безопасности ООН?" – добавил экс-президент Польши.