Экс-президент Польши Коморовский: Не стоит рычать на Путина

"Вы сказали: "На Россию нужно рычать, потому что иной тон Кремль воспринимает как признак слабости". Как на Путина нужно зарычать, чтобы он вернул Украине Крым и Донбасс и навсегда отказался от планов завоевать нашу страну?" – обратился журналист к политику.
"Сегодня проблема – как удержать Путина от дальнейшей агрессии. Нужно для себя четко сказать, что Украина сегодня хочет защититься от последующей агрессии. Кажется, возвращение Крыма военным путем не планируется. Но западный мир должен поддерживать Украину", – ответил Коморовский.
По его словам, поддержка Запада заключается и в отказе принимать "как уже решенный вопрос того, что Россия силой заняла Крым и Донбасс".
"Стоит ли рычать на Путина? Иногда больше действует сила спокойствия, решимости в защите. Причем такая решимость, какую оценит Путин. Он, правда, не считается с мнением своей страны, но у него есть историческая память, он помнит Афганистан, когда там застряла Россия, поэтому он не будет настолько хотеть рисковать. То есть не стоит рычать на Путина, но нужно последовательно мобилизовать общественное мнение и в Украине, и в западном мире. Вместо того, чтобы рычать, может быть, стоит поставить его перед Советом Безопасности ООН?" – добавил экс-президент Польши.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 8 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. В конце января он заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование кризиса есть.