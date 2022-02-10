Ток-шоу "ГОРДОН": среди тем – угроза вторжения со стороны РФ и Беларуси, в гостях – Коморовский, послы Великобритании и ФРГ, Ходжес, Кох, Тихановская, Караулов и другие. Трансляция

Гости студии будут говорить об угрозе возможного нового широкомасштабного наступления на Украину со стороны России и Беларуси, поставках оружия в Украину, реакции стран Запада на агрессивную внешнюю политику Кремля и о том, почему некоторые европейские страны заняли пассивную позицию в этом вопросе. Авторы и ведущие программы – украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.

На эфир приглашены:

Контекст:

Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Меньше чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".