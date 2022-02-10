Коморовский, Ходжес, Щаранский, Кох, Тихановская, Караулов и другие. 10 февраля выйдет новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН"

Третий выпуск ток-шоу Дмитрия Гордона и Алеси Бацман выйдет в эфир 10 февраля в 20.00 по киевскому времени Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Эфир будет посвящен угрозе возможного нового широкомасштабного наступления на Украину со стороны России и Беларуси, реакции стран Запада на агрессивную внешнюю политику Кремля, поставкам оружия в Украину, а также тому, почему некоторые европейские страны заняли пассивную позицию в отношении возможного нового витка войны на территории Украины.

"Уже сегодня в 20.00 по Киеву в эфир выйдет новый выпуск YouTube-шоу "ГОРДОН". Наша программа – самая свободная, поскольку не зависит ни от решений власти, ни от денег олигархов. Мы защищаем интересы только народа Украины", – написал Гордон в Facebook.

Гостями третьего выпуска ток-шоу "ГОРДОН" станут:

Бронислав Коморовский , президент Польши (2010–2015);

, президент Польши (2010–2015); Бен Ходжес , генерал-лейтенант, командующий армией США в Европе (2014–2017);

, генерал-лейтенант, командующий армией США в Европе (2014–2017); Павел Климкин , министр иностранных дел Украины (2014–2019);

, министр иностранных дел Украины (2014–2019); Мелинда Симмонс , посол Великобритании в Украине;

, посол Великобритании в Украине; Анка Фельдгузен , посол Германии в Украине;

, посол Германии в Украине; Светлана Тихановская , лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года;

, лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года; Натан Щаранский , диссидент, министр в четырех израильских правительствах, глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр";

, диссидент, министр в четырех израильских правительствах, глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"; Альфред Кох , вице-премьер РФ (1997), председатель комитета госимущества РФ (1996–1997);

, вице-премьер РФ (1997), председатель комитета госимущества РФ (1996–1997); Арсений Яценюк , премьер-министр Украины (2014–2016);

, премьер-министр Украины (2014–2016); Владимир Гройсман , премьер-министр Украины (2016–2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

, премьер-министр Украины (2016–2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана"; Андрей Караулов , российский журналист и телеведущий;

, российский журналист и телеведущий; Валентин Наливайченко , народный депутат Украины, глава Службы безопасности Украины (2006–2010, 2014–2015);

, народный депутат Украины, глава Службы безопасности Украины (2006–2010, 2014–2015); Юрий Луценко , генеральный прокурор Украины (2016–2019), министр внутренних дел (2007–2010);

, генеральный прокурор Украины (2016–2019), министр внутренних дел (2007–2010); Аркадий Бабченко, российский военный журналист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube