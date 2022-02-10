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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Коморовский, Ходжес, Щаранский, Кох, Тихановская, Караулов и другие. 10 февраля выйдет новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН"

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Третий выпуск ток-шоу Дмитрия Гордона и Алеси Бацман выйдет в эфир 10 февраля в 20.00 по киевскому времени
Третий выпуск ток-шоу Дмитрия Гордона и Алеси Бацман выйдет в эфир 10 февраля в 20.00 по киевскому времени
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Вечером 10 февраля на YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона" в прямом эфире выйдет третий выпуск еженедельного общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН". Авторами и ведущими шоу являются украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.

Эфир будет посвящен угрозе возможного нового широкомасштабного наступления на Украину со стороны России и Беларуси, реакции стран Запада на агрессивную внешнюю политику Кремля, поставкам оружия в Украину, а также тому, почему некоторые европейские страны заняли пассивную позицию в отношении возможного нового витка войны на территории Украины.

"Уже сегодня в 20.00 по Киеву в эфир выйдет новый выпуск YouTube-шоу "ГОРДОН". Наша программа – самая свободная, поскольку не зависит ни от решений власти, ни от денег олигархов. Мы защищаем интересы только народа Украины", – написал Гордон в Facebook.

Гостями третьего выпуска ток-шоу "ГОРДОН" станут:

  • Бронислав Коморовский, президент Польши (2010–2015);
  • Бен Ходжес, генерал-лейтенант, командующий армией США в Европе (2014–2017);
  • Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014–2019);
  • Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине;
  • Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине;
  • Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года;
  • Натан Щаранский, диссидент, министр в четырех израильских правительствах, глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр";
  • Альфред Кох, вице-премьер РФ (1997), председатель комитета госимущества РФ (1996–1997);
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014–2016);
  • Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016–2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
  • Андрей Караулов, российский журналист и телеведущий;
  • Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, глава Службы безопасности Украины (2006–2010, 2014–2015);
  • Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины (2016–2019), министр внутренних дел (2007–2010);
  • Аркадий Бабченко, российский военный журналист.
ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Менее чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".

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