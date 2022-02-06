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Петрулевич: В посольстве России в Киеве находится военный атташе. Он проводит агентурную работу

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Александр Петрулевич: Назовите хоть одного сотрудника посольства РФ, который был выдворен из Украины с 2014 года по 2022-й
Александр Петрулевич: Назовите хоть одного сотрудника посольства РФ, который был выдворен из Украины с 2014 года по 2022-й
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Несмотря на девятый год войны с РФ, в Киеве продолжают функционировать российское посольство и российский военный атташе, в задачи которого входит агентурная работа. Об этом 3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил бывший глава управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич.

"Ну как же мы воюем с россиянами, если у нас в Киеве находится посольство Российской Федерации? А в посольстве Российской Федерации находится военный атташе. Они размещены не только в Киеве в консульстве, а во Львове и Харькове", – сказал Петрулевич.

Он подчеркнул, что военный атташе при посольстве "осуществляет разведку с официальной позиции".

"Он проводит агентурную работу, создает так называемые диверсионные группы, осуществляет сбор информации и так далее", – сказал Петрулевич.

Он напомнил, что за последние годы из США, Германии, Франции, Австрии, Италии и других стран Запада были высланы немало сотрудников российских посольств "за действия, не сопряженные с дипломатической деятельностью".

"Назовите мне хоть одного сотрудника посольства Российской Федерации, который был выдворен из Украины с 2014 года по 2022-й. Нет таких. То есть практически российское посольство продолжает действовать на территории Украины в рамках международной конвенции, никаких претензий нет", – подытожил Петрулевич.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций, в 2016-м его уволили с должности. Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года, а потом уровень представительства Украины в РФ был понижен до поверенного в делах.

В 2016 году в МИД Украины заявляли, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Теги: разведка, посольство РФ, Александр Петрулевич, диверсия, вторжение, война в Украине, конфликт, ток-шоу, дипломаты, ток-шоу "ГОРДОН"
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