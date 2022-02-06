Петрулевич: В посольстве России в Киеве находится военный атташе. Он проводит агентурную работу

Александр Петрулевич: Назовите хоть одного сотрудника посольства РФ, который был выдворен из Украины с 2014 года по 2022-й Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Ну как же мы воюем с россиянами, если у нас в Киеве находится посольство Российской Федерации? А в посольстве Российской Федерации находится военный атташе. Они размещены не только в Киеве в консульстве, а во Львове и Харькове", – сказал Петрулевич.

Он подчеркнул, что военный атташе при посольстве "осуществляет разведку с официальной позиции".

"Он проводит агентурную работу, создает так называемые диверсионные группы, осуществляет сбор информации и так далее", – сказал Петрулевич.

Он напомнил, что за последние годы из США, Германии, Франции, Австрии, Италии и других стран Запада были высланы немало сотрудников российских посольств "за действия, не сопряженные с дипломатической деятельностью".

"Назовите мне хоть одного сотрудника посольства Российской Федерации, который был выдворен из Украины с 2014 года по 2022-й. Нет таких. То есть практически российское посольство продолжает действовать на территории Украины в рамках международной конвенции, никаких претензий нет", – подытожил Петрулевич.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube