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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Квасьневский: Для Путина Украина является вопросом номер один

 
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Квасьневский: Если Путин будет иметь Украину в своих руках он победитель. Он будет среди своих героев, как Петр Великий, Екатерина Великая или Иосиф Виссарионович
Квасьневский: Если Путин будет иметь Украину в своих руках – он победитель. Он будет среди своих героев, как Петр Великий, Екатерина Великая или Иосиф Виссарионович
Фото: Gordonua.com
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Экс-президент Польши Александр Квасьневский 3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" высказал мнение, что вопрос Украины для президента России Владимира Путина является приоритетным.

Квасьневский отвечал на вопрос бывшего вице-премьера России Альфреда Коха о санкциях, которые США готовят против Москвы на случай вторжения РФ в Украину. 

"Насколько в Вашингтоне готовы на санкции против Москвы, если случится час Ч? Потому что на сегодняшний день тот вариант санкций, который предлагается [президентом США Джо] Байденом как санкции сокрушительные и зубодробительные, – этот же вариант санкций рассматривался весной прошлого года как второй пакет санкций за отравление Навального. Потом случилась встреча Путина с Байденом. После этого он взял шестимесячную отсрочку, после этого второй пакет санкций куда-то растворился. И теперь те же санкции, которые нам предлагали как второй пакет за отравление Навального нам теперь обещают за нападение на Украину. Я правильно понимаю, что если нападение не случится, то санкций не будет и вот этого второго пакета в том числе и за отравление Навального не будет? И тогда не была ли вся эта шумиха вокруг предполагаемого нападения на Украину не более чем трюком, чтобы избежать санкций за нарушение договора о запрещении химического оружия?" – спросил Кох. 

Квасьневский ответил, что не может говорить от имени американского правительства, но высказал мнение, что "все, что говорит Байден, – правильно". 

"Я думаю, что Байден показал: он понимает проблему и хочет ответить на все как только возможно. Он говорит все, что должно быть для Путина сигналом: что нельзя идти на Украину, нельзя перейти эту линию", – сказал экс-президент Польши. 

По его мнению, если вторжение не произойдет, конфликт между Украиной и Россией будет продолжаться. 

"Для Путина вопрос Украины является вопросом номер один. В его стратегии, для его места в истории это самое главное. Если он будет иметь Украину в своих руках – он победитель. Он будет среди своих героев, как Петр Великий, Екатерина Великая или Иосиф Виссарионович", – добавил Квасьневский.  

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после, глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы. 

31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.

Теги: Владимир Путин, Александр Квасьневский, Альфред Кох, ток-шоу "ГОРДОН"
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