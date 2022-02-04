Квасьневский: Для Путина Украина является вопросом номер один

Квасьневский: Если Путин будет иметь Украину в своих руках – он победитель. Он будет среди своих героев, как Петр Великий, Екатерина Великая или Иосиф Виссарионович Фото: Gordonua.com

Квасьневский отвечал на вопрос бывшего вице-премьера России Альфреда Коха о санкциях, которые США готовят против Москвы на случай вторжения РФ в Украину.

"Насколько в Вашингтоне готовы на санкции против Москвы, если случится час Ч? Потому что на сегодняшний день тот вариант санкций, который предлагается [президентом США Джо] Байденом как санкции сокрушительные и зубодробительные, – этот же вариант санкций рассматривался весной прошлого года как второй пакет санкций за отравление Навального. Потом случилась встреча Путина с Байденом. После этого он взял шестимесячную отсрочку, после этого второй пакет санкций куда-то растворился. И теперь те же санкции, которые нам предлагали как второй пакет за отравление Навального нам теперь обещают за нападение на Украину. Я правильно понимаю, что если нападение не случится, то санкций не будет и вот этого второго пакета в том числе и за отравление Навального не будет? И тогда не была ли вся эта шумиха вокруг предполагаемого нападения на Украину не более чем трюком, чтобы избежать санкций за нарушение договора о запрещении химического оружия?" – спросил Кох.

Квасьневский ответил, что не может говорить от имени американского правительства, но высказал мнение, что "все, что говорит Байден, – правильно".

"Я думаю, что Байден показал: он понимает проблему и хочет ответить на все как только возможно. Он говорит все, что должно быть для Путина сигналом: что нельзя идти на Украину, нельзя перейти эту линию", – сказал экс-президент Польши.

По его мнению, если вторжение не произойдет, конфликт между Украиной и Россией будет продолжаться.

"Для Путина вопрос Украины является вопросом номер один. В его стратегии, для его места в истории это самое главное. Если он будет иметь Украину в своих руках – он победитель. Он будет среди своих героев, как Петр Великий, Екатерина Великая или Иосиф Виссарионович", – добавил Квасьневский.

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