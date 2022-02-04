Квасьневский: Для Путина Украина является вопросом номер один

Квасьневский отвечал на вопрос бывшего вице-премьера России Альфреда Коха о санкциях, которые США готовят против Москвы на случай вторжения РФ в Украину.
"Насколько в Вашингтоне готовы на санкции против Москвы, если случится час Ч? Потому что на сегодняшний день тот вариант санкций, который предлагается [президентом США Джо] Байденом как санкции сокрушительные и зубодробительные, – этот же вариант санкций рассматривался весной прошлого года как второй пакет санкций за отравление Навального. Потом случилась встреча Путина с Байденом. После этого он взял шестимесячную отсрочку, после этого второй пакет санкций куда-то растворился. И теперь те же санкции, которые нам предлагали как второй пакет за отравление Навального нам теперь обещают за нападение на Украину. Я правильно понимаю, что если нападение не случится, то санкций не будет и вот этого второго пакета в том числе и за отравление Навального не будет? И тогда не была ли вся эта шумиха вокруг предполагаемого нападения на Украину не более чем трюком, чтобы избежать санкций за нарушение договора о запрещении химического оружия?" – спросил Кох.
Квасьневский ответил, что не может говорить от имени американского правительства, но высказал мнение, что "все, что говорит Байден, – правильно".
"Я думаю, что Байден показал: он понимает проблему и хочет ответить на все как только возможно. Он говорит все, что должно быть для Путина сигналом: что нельзя идти на Украину, нельзя перейти эту линию", – сказал экс-президент Польши.
По его мнению, если вторжение не произойдет, конфликт между Украиной и Россией будет продолжаться.
"Для Путина вопрос Украины является вопросом номер один. В его стратегии, для его места в истории это самое главное. Если он будет иметь Украину в своих руках – он победитель. Он будет среди своих героев, как Петр Великий, Екатерина Великая или Иосиф Виссарионович", – добавил Квасьневский.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.
Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.
28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после, глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы.
31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.