Джемилев об обмене: Россияне даже не интересуются своими террористами

"Эрдоган принимал активное участие, и их освободили. Но как освободили? В Турции были арестованы двое русских террористов, которые убивали чеченцев. Они были пойманы, им грозил большой срок. И их просто обменяли. Причем это были кадровые сотрудники Главного разведуправления [России]", – рассказал Джемилев.

78-летний политик добавил, что недавно посещал Турцию в составе парламентской делегации и вновь поднял вопрос о содействии турецкой стороны в освобождении украинских политзаключенных Кремля.

"Я говорил, что у вас сейчас шестеро российских террористов, дайте их нам, мы обменяем, хотя бы несколько человек наших освободим. Ответ был интересный. Они сказали, что россияне даже не интересуются своими террористами. Но мы все равно подняли этот вопрос", – подчеркнул Джемилев.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube