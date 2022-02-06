Джемилев об обмене: Россияне даже не интересуются своими террористами

"Эрдоган принимал активное участие, и их освободили. Но как освободили? В Турции были арестованы двое русских террористов, которые убивали чеченцев. Они были пойманы, им грозил большой срок. И их просто обменяли. Причем это были кадровые сотрудники Главного разведуправления [России]", – рассказал Джемилев.
78-летний политик добавил, что недавно посещал Турцию в составе парламентской делегации и вновь поднял вопрос о содействии турецкой стороны в освобождении украинских политзаключенных Кремля.
"Я говорил, что у вас сейчас шестеро российских террористов, дайте их нам, мы обменяем, хотя бы несколько человек наших освободим. Ответ был интересный. Они сказали, что россияне даже не интересуются своими террористами. Но мы все равно подняли этот вопрос", – подчеркнул Джемилев.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года между Украиной и боевиками "ЛДНР". Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. До этого обмен между Украиной и РФ состоялся в 2019 году в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – кинорежиссер Олег Сенцов, крымские активисты Владимир Балух и Александр Кольченко, журналист Роман Сущенко, политик Николай Карпюк, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.
В декабре 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в тюрьмах России и оккупированного Крыма находится 121 гражданин Украины, 86 из них – крымские татары.