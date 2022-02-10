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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-президент Польши назвал главный фактор, удерживающий Путина от дальнейшего вторжения в Украину

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Коморовский: Запад должен быть един в своем желании помочь Украине защититься от агрессии РФ
Коморовский: Запад должен быть един в своем желании помочь Украине защититься от агрессии РФ
Фото: Bronisław Komorowski / Facebook

Готовность Украины защищаться от российской агрессии, а также принципиальная позиция Запада являются ключевыми факторами, которые сдерживают президента России Владимира Путина от новой военной эскалации. Об этом 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал президент Польши (2010–2015) Бронислав Коморовский.

"Ситуация очень сложная и трудная. Нужно учитывать любые возможности и понимать, что если кто-то в первом акте пьесы вешает ружье на стену, то почти точно можно сказать, что в последнем акте оно выстрелит. Поэтому нужно учитывать даже самое сложное развитие событий на востоке [Украины]. Но не следует терять надежду", – сказал экс-президент Польши.

Он также рассказал, что удерживает Путина от нового военного вторжения на территорию Украины.

Сегодня главным фактором, который удерживает Путина от дальнейшей агрессии – полномасштабной или в малых масштабах, – является прежде всего позиция самой Украины. Готовность защищать себя, свою независимость. А также демонстрация единства западного мира и те декларации, которые говорят о желании помочь Украине. Я хотел бы, чтобы западный мир был объединен, чтобы все были едины и глубоко включались в предоставление помощи Украине", – подчеркнул Коморовский.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Теги: Россия, Владимир Путин, Бронислав Коморовский, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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