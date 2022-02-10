Экс-президент Польши назвал главный фактор, удерживающий Путина от дальнейшего вторжения в Украину

"Ситуация очень сложная и трудная. Нужно учитывать любые возможности и понимать, что если кто-то в первом акте пьесы вешает ружье на стену, то почти точно можно сказать, что в последнем акте оно выстрелит. Поэтому нужно учитывать даже самое сложное развитие событий на востоке [Украины]. Но не следует терять надежду", – сказал экс-президент Польши.

Он также рассказал, что удерживает Путина от нового военного вторжения на территорию Украины.

Сегодня главным фактором, который удерживает Путина от дальнейшей агрессии – полномасштабной или в малых масштабах, – является прежде всего позиция самой Украины. Готовность защищать себя, свою независимость. А также демонстрация единства западного мира и те декларации, которые говорят о желании помочь Украине. Я хотел бы, чтобы западный мир был объединен, чтобы все были едины и глубоко включались в предоставление помощи Украине", – подчеркнул Коморовский.

ВИДЕО