Волкер: Путин может дать ситуации на границе Украины успокоиться на шесть месяцев, а потом осенью все повторить

Волкер: Никто в Украине и никто на Западе не хочет обострения военных действий Фото: ЕРА

"Никто в Украине и никто на Западе не хочет обострения военных действий. Поэтому они не будут делать ничего для того, чтобы спровоцировать войну. Россия, напротив, способна на это – и сейчас Россия пытается вычислить, повредит ли это России, и если да, то каким образом. И я думаю, что Запад уже четко продемонстрировал, что это нанесет [России] вред и дорого обойдется", – сказал Волкер.

Он считает, что в ближайшее время ситуация на границе Украины будет оставаться неизменной.

"В какой-то момент Путин может решить, что все потеряли бдительность, и может предпринять какие-то действия, возможно, вернется к тактике гибридной войны. Возможно, решит, что нужно дать ситуации успокоиться на шесть месяцев, а потом осенью все повторить", – отметил Волкер.