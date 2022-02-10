Волкер: Путин может дать ситуации на границе Украины успокоиться на шесть месяцев, а потом осенью все повторить

"Никто в Украине и никто на Западе не хочет обострения военных действий. Поэтому они не будут делать ничего для того, чтобы спровоцировать войну. Россия, напротив, способна на это – и сейчас Россия пытается вычислить, повредит ли это России, и если да, то каким образом. И я думаю, что Запад уже четко продемонстрировал, что это нанесет [России] вред и дорого обойдется", – сказал Волкер.
Он считает, что в ближайшее время ситуация на границе Украины будет оставаться неизменной.
"В какой-то момент Путин может решить, что все потеряли бдительность, и может предпринять какие-то действия, возможно, вернется к тактике гибридной войны. Возможно, решит, что нужно дать ситуации успокоиться на шесть месяцев, а потом осенью все повторить", – отметил Волкер.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.