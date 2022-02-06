В Польшу прибывают войска из США. Из разместят на юго-востоке страны

Всего в ближайшее время в Польшу будут переброшены 1700 американских военнослужащих, они прибывают в страну в рамках договоренностей об усилении военного присутствия США в Польше и на восточном фланге НАТО, рассказал Блащак.

"Они будут действовать в юго-восточной части нашей страны, на восточном фланге НАТО. Это место привлекает наше внимание, но и внимание НАТО и США", – уточнил он.

В Twitter Блащак подчеркнул, что увеличение численности американских военных в Польше – это ответ на "нарастающий кризис, вызванный агрессивными действиями России".