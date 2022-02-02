Байден одобрил отправку военных США в Европу

"По указанию президента и в соответствии с рекомендацией секретаря [Ллойда] Остина министерство обороны передислоцирует некоторые базирующиеся в Европе подразделения дальше на восток, перебросит в Европу дополнительные подразделения, базирующиеся в США, и будет поддерживать повышенную готовность сил реагирования для выполнения обязательств", – говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что эти силы "не собираются воевать в Украине" и не перемещаются на постоянной основе, а только "реагируют на текущие условия".

"Мы будем корректировать нашу позицию по мере развития этих условий и будем продолжать тесно консультироваться с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить надлежащую коллективную позицию сдерживания и обороны", – добавили в оборонном ведомстве.

1 тыс. военнослужащих будут передислоцированы из Германии в Румынию. Также около 2 тыс. военных многоцелевых войск переправят из США в Польшу и Германию "в ближайшие дни".

"В их число входят около 1700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии и ключевых специалистов, которые будут переброшены из Форт-Брэгга, Северная Каролина, в Польшу, и около 300 военнослужащих 18-го воздушно-десантного корпуса переместятся из Форт-Брэгга в Германию... В совокупности эти силы обучены и оснащены для выполнения различных задач по сдерживанию агрессии, а также для успокоения и защиты наших союзников в этот период повышенного риска. Мы тесно сотрудничали с нашими польскими и немецкими союзниками, чтобы подготовить почву для этих движений, и мы ценим их поддержку", – говорится в сообщении.

Кроме этого, 8,5 тыс. американских военнослужащих остаются в состоянии повышенной готовности.

"В настоящее время они не развертываются, но остаются готовыми к перемещению, если их вызовут для поддержки сил реагирования НАТО, если они будут задействованы, или по мере необходимости для других непредвиденных обстоятельств по указанию министра или президента. Мы продолжаем анализировать расположение наших сил и ситуацию в Европе, поскольку серьезность этой ситуации требует нашего полного внимания", – сообщили в Пентагоне.

26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.

28 января Байден сообщал о намерении перебросить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в ближайшей перспективе. Других деталей Байден не привел, но глава Пентагона Ллойд Остин уже привел 8,5 тыс. военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.