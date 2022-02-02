Байден одобрил отправку военных США в Европу

"По указанию президента и в соответствии с рекомендацией секретаря [Ллойда] Остина министерство обороны передислоцирует некоторые базирующиеся в Европе подразделения дальше на восток, перебросит в Европу дополнительные подразделения, базирующиеся в США, и будет поддерживать повышенную готовность сил реагирования для выполнения обязательств", – говорится в сообщении.
В Пентагоне подчеркнули, что эти силы "не собираются воевать в Украине" и не перемещаются на постоянной основе, а только "реагируют на текущие условия".
"Мы будем корректировать нашу позицию по мере развития этих условий и будем продолжать тесно консультироваться с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить надлежащую коллективную позицию сдерживания и обороны", – добавили в оборонном ведомстве.
1 тыс. военнослужащих будут передислоцированы из Германии в Румынию. Также около 2 тыс. военных многоцелевых войск переправят из США в Польшу и Германию "в ближайшие дни".
"В их число входят около 1700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии и ключевых специалистов, которые будут переброшены из Форт-Брэгга, Северная Каролина, в Польшу, и около 300 военнослужащих 18-го воздушно-десантного корпуса переместятся из Форт-Брэгга в Германию... В совокупности эти силы обучены и оснащены для выполнения различных задач по сдерживанию агрессии, а также для успокоения и защиты наших союзников в этот период повышенного риска. Мы тесно сотрудничали с нашими польскими и немецкими союзниками, чтобы подготовить почву для этих движений, и мы ценим их поддержку", – говорится в сообщении.
Кроме этого, 8,5 тыс. американских военнослужащих остаются в состоянии повышенной готовности.
"В настоящее время они не развертываются, но остаются готовыми к перемещению, если их вызовут для поддержки сил реагирования НАТО, если они будут задействованы, или по мере необходимости для других непредвиденных обстоятельств по указанию министра или президента. Мы продолжаем анализировать расположение наших сил и ситуацию в Европе, поскольку серьезность этой ситуации требует нашего полного внимания", – сообщили в Пентагоне.
26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.
28 января Байден сообщал о намерении перебросить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в ближайшей перспективе. Других деталей Байден не привел, но глава Пентагона Ллойд Остин уже привел 8,5 тыс. военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.