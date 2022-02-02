ГОРДОН
 
 
МИР

Байден одобрил отправку военных США в Европу

О решении Байдена Пентагон объявил 2 февраля
О решении Байдена Пентагон объявил 2 февраля
Фото: EPA

Президент США Джо Байден одобрил отправку американских военных в Европу. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба минобороны США.

"По указанию президента и в соответствии с рекомендацией секретаря [Ллойда] Остина министерство обороны передислоцирует некоторые базирующиеся в Европе подразделения дальше на восток, перебросит в Европу дополнительные подразделения, базирующиеся в США, и будет поддерживать повышенную готовность сил реагирования для выполнения обязательств", – говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что эти силы "не собираются воевать в Украине" и не перемещаются на постоянной основе, а только "реагируют на текущие условия".

"Мы будем корректировать нашу позицию по мере развития этих условий и будем продолжать тесно консультироваться с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить надлежащую коллективную позицию сдерживания и обороны", – добавили в оборонном ведомстве.

1 тыс. военнослужащих будут передислоцированы из Германии в Румынию. Также около 2 тыс. военных многоцелевых войск переправят из США в Польшу и Германию "в ближайшие дни".

"В их число входят около 1700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии и ключевых специалистов, которые будут переброшены из Форт-Брэгга, Северная Каролина, в Польшу, и около 300 военнослужащих 18-го воздушно-десантного корпуса переместятся из Форт-Брэгга в Германию... В совокупности эти силы обучены и оснащены для выполнения различных задач по сдерживанию агрессии, а также для успокоения и защиты наших союзников в этот период повышенного риска. Мы тесно сотрудничали с нашими польскими и немецкими союзниками, чтобы подготовить почву для этих движений, и мы ценим их поддержку", – говорится в сообщении.

Кроме этого, 8,5 тыс. американских военнослужащих остаются в состоянии повышенной готовности.

"В настоящее время они не развертываются, но остаются готовыми к перемещению, если их вызовут для поддержки сил реагирования НАТО, если они будут задействованы, или по мере необходимости для других непредвиденных обстоятельств по указанию министра или президента. Мы продолжаем анализировать расположение наших сил и ситуацию в Европе, поскольку серьезность этой ситуации требует нашего полного внимания", – сообщили в Пентагоне.

26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.

28 января Байден сообщал о намерении перебросить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в ближайшей перспективе. Других деталей Байден не привел, но глава Пентагона Ллойд Остин уже привел 8,5 тыс. военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Германия, НАТО, Румыния, Польша, Джо Байден, Пентагон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
В Италии умерла кинозвезда Моника Витти
В Италии умерла кинозвезда Моника Витти
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс при первой встрече
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс при первой встрече
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (109754)
2
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (81376)
3
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (77576)
4
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (70035)
5
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (59112)
6
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (48172)
7
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (42823)
8
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (37614)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS