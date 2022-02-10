Волкер: Расширение НАТО – лишь удобный нарратив для Путина. Россия имела общие границы с Альянсом с самого начала его создания

По его мнению, расширение НАТО – это лишь удобный для президента РФ Владимира Путина нарратив, "помогающий ему оправдать то, что он хочет сделать в любом случае".

"Россия имела общие границы с НАТО с самого начала его создания. Они знают, что НАТО не представляет угрозы для России. И они знают, что уровень подготовки военных сил НАТО снизился после распада Советского Союза, а не наоборот", – подчеркнул Волкер.